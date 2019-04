Ortuzar insta a los vascos a "dar pedales" por Euskadi con el voto a PNV y dar "la espalda" a la derecha

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha instado a los vascos a "dar pedales a favor de Euskadi" porque solo el PNV "la defiende" en Madrid y, por eso, su voto "vale doble". Además, ha asegurado que apoyar a los jeltzales supone "dar la espalda a la tormenta" que se avecina con "los nubarrones" del líder del PP, Pablo Casado, "los planteamientos recentralizadores" de Ciudadanos y "la involución" de Vox.

Además, el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara baja por Vizcaya, Aitor Esteban, ha pedido el voto para el PNV y no para el PSOE, porque Pedro Sánchez solo busca "el sillón de La Moncloa" y, si le van los números, "pactará con Cs" porque "no piensa en Euskadi". "No es lo mismo un PSOE que sea marcado y azuzado por el PNV que un PSOE suelto y a su aire", ha apuntado.

El PNV ha arrancado su campaña, con el lema 'Nos mueve Euskadi. Zurea, gurea (lo tuyo, lo nuestro)', en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, donde ha celebrado un mitin en el que, además de Ortuzar y Esteban, han participado también la candidata al Senado por Álava, Almudena Otaola, y la candidata al Senado por Guipúzcoa, Maribel Vaquero.

El presidente del EBB ha señalado que ahora habrá "una campaña electoral que se encadenará rápidamente con otra", y los comicios va a poner a los jeltzales "a prueba como partido". "Tenemos que superarlas con nota, hay que dar la talla", ha apuntado.

A su juicio, a los "magníficos" candidatos y al "buen" programa del PNV, que tiene "las ideas claras" en defensa de Euskadi, solo le faltan votos, "convencer al máximo número de personas de que, aquí y hoy, la mejor alternativa, la única alternativa para que las cosas le vayan bien a este país, es que el PNV sea fuerte en Madrid".

Por ello, ha llamado a la movilización a sus simpatizantes y afiliados, "trabajando portal a portal, barrio a barrio, pueblo a pueblo". "No se puede perder ni un voto por el camino. No os creáis las encuestas. Nos dan muy bien, pero pueden ser una especie de adormidera para que nos confiemos, para que nos acomodemos. Solo valen los escaños que salen de las urnas, no los de las encuestas", ha apuntado.

Tras asegurar que su partido quiere lograr el sexto diputado y una senadora más por Álava y por Guipúzcoa, ha advertido de que hay que "pelearlo a tope". "Así que calzado cómodo y a patear Euskadi", ha añadido.

"UN CIRCO"

Andoni Ortuzar se ha mostrado convencido de que la campaña, al igual que la precampaña, "va a ser más un circo que otra cosa". Por ello, ha preguntado si "alguien cree, sinceramente, que de Casado, Rivera, Sánchez, Iglesias o Abascal, va a llegar algo bueno para Euskadi".

"¡Si está cada uno a ver quién suelta la barbaridad más grande!. ¡Qué manera de hacer el ridículo! A nosotros, que no nos esperen ahí. Ante tanta política líquida, de Twitter y pandereta, nosotros somos un partido sólido, con gente sólida y preparada, lista para dar pedales solo por Euskadi", ha indicado.

En su opinión, así lo ha demostrado en los últimos años todo el Grupo Vasco en el Congreso y Senado, que "se han batido el cobre para conseguir para Euskadi todo lo que se ha logrado y ha sido mucho". "Se ha demostrado que, cuando el PNV es fuerte en Madrid, a Euskadi le va bien, que solo el PNV defiende a Euskadi allí. Y así va a ser, porque somos el único partido que aspira a formar Grupo Vasco. ¿Por qué?, porque en Madrid, PNV y Euskadi son la misma cosa", ha apuntado.

Por ello, ha invitado a los vascos a "pedalear" con los candidatos jelztales durante la campaña, a "meter plato grande, piñón pequeño, y a dar pedales". "Merece la pena hacerlo por este país, merece la pena votar PNV. Es el voto doble, un voto dos por uno: defendemos Euskadi, defendemos lo nuestro y, al mismo tiempo, frenamos en seco a la derechona, a la involución y al populismo", ha asegurado.

"EL RIDÍCULO DE CASADO"

Por su parte, Aitor Esteban ha iniciado su discurso, aludiendo "al ridículo" que ha hecho el presidente del PP, Pablo Casado, al anunciar que va a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 850 euros "cuando ya está a 900".

Se trata, según ha recordado, del "mismo Casado que dice que hay que recentralizar las competencias, nada de más descentralización", mientras que el cabeza de lista de los populares al Senado por Álava, Iñaki Oyarzabal, propone en la Cámara alta que no se cumpla el Estatuto y "el PP de Maroto vota a favor".

También ha destacado que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, "sigue diciendo la tontería del 'cuponazo'" para criticar el Cupo vasco, "amenazando con suprimir el Concierto y anunciando un vaciamiento de las competencias de las comunidades autónomas y la supresión de la palabra 'nacionalidades' de la Constitución".

El dirigente jeltzale ha subrayado que, por su parte, "los de Vox presentan generales en las listas, van a eliminar las autonomías y dicen que hay que legalizar las armas y que lo de la violencia machista es todo mentira".

EL PSOE

Ante el hecho de que "alguno pueda pensar que, para dar la espalda a la tormenta, vale con votar PSOE, y que votar al PSOE es la solución", ha avisado de que", desde luego, desde Euskadi, para un elector vasco, no lo es".

"¿Con qué PSOE nos vamos a encontrar tras las elecciones?, ¿con el que, si le salen los números, puede pactar con Albert Rivera?, porque, tenedlo claro, lo importante para ellos es conseguir el sillón de la Moncloa, no Euskadi. Y ahí, el concierto Económico, el autogobierno, saldrían dañados", ha afirmado.

Aitor Esteban ha resaltado que, "para defender los intereses de los vascos hace falta un PNV fuerte en Madrid, un PNV que lleve la agenda vasca". "No es lo mismo un PSOE que sea marcado y azuzado por el PNV que un PSOE suelto y a su aire porque Sánchez está mirando a las elecciones en España. Euskadi es lo de menos para el PSOE", ha aseverado.

Por ello, ha defendido que la formación jeltzale es "la fuerza, la seriedad y el saber hacer". "El PNV es una garantía doble para Euskadi, para frenar a la derecha y para salvaguardar el autogobierno y asegurar que los derechos sociales no sufran ningún retroceso. Por eso, el próximo 28 de abril, el voto vasco debe ser al PNV.

CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO

Almudena Otaola ha recordado que "ningún partido español se compromete con Euskadi por voluntad propia", y ha reclamado un Grupo Vasco "fuerte". "Quienes se muestran como los grandes defensores a ultranza de la Ley y la Constitución, incumplen sistemáticamente una Ley Orgánica, como el Estatuto de Gernika, acordada, pactada y refrendada por la ciudadanía vasca", ha manifestado.

La canditada jeltzale ha considerado que su partido "tiene que estar en Madrid con el 'plan tres erres': reclamar, recordar y reivindicar". Por su parte, Maribel Vaquero ha recordado que lo que está en juego el 28 de abril es la defensa de los derechos e instituciones de Euskadi.

Tras remarcar que el PNV "es la mejor garantía ante el retroceso democrático del Estado", ha dicho que éste "es un voto seguro, útil, el que apuesta por el diálogo y por los valores democráticos, y ofrece seriedad, compromiso y confianza".

"Hace falta un PNV que va a Madrid, no para quedarse, como sueñan y anhelan los candidatos de otros partidos, sino para volver cada semana y, a poder ser, con la mochila llena de inversiones, de conquistas y de proyectos para Euskadi", ha explicado, para preguntar "si alguien cree que Rajoy, primero, y Sánchez, después, habrían entregado a Euskadi todo lo que el PNV ha obtenido para Euskadi", si no estuviera la formación jeltzale en Madrid.