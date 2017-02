Ortuzar: "Nos vamos a quedar afónicos de decir que no hay contacto de Presupuestos ni con el PP ni con el Gobierno"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha asegurado que "aún no" ha detectado que haya habido "esfuerzos adicionales" por parte del Gobierno de Mariano Rajoy para facilitar una negociación de las cuentas.

"Eso no quiere prejuzgar nada. Nosotros no hemos tenido, y nos vamos a quedar afónicos de decirlo, ni un solo contacto de Presupuestos hasta el momento ni con el PP de Madrid, ni con el Gobierno español ni con personas interpuestas. Hasta hoy, no ha habido nada", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que, cuando reciban la invitación, "si se produce, para iniciar el proceso", participarán en los encuentros. "Nosotros creemos que es bueno que haya Presupuestos", ha precisado. No obstante, ha apuntado que habrá que ver si es posible el acuerdo o no. "Eso ya la negociación lo dirá", ha indicado.

Según ha manifestado, para el PNV "es muy importante" que haya medidas para la recuperación económica y para hacer más competitiva a la industria. "Podemos estar hablando desde medidas favorecedoras de empleo hasta medidas también que arreglen este casos de tarifas energéticas que tenemos, por ejemplo", ha añadido.

También ha subrayado que hay "muchos temas de infraestructuras pendientes", como el TAV, en el que "parece que tímidamente se van abriendo los acuerdos, pero eso hay que llevarlo a números y tiene que estar reflejado".

"Tenemos pendiente la negociación y liquidación del Cupo y del Concierto Económico. Materias para negociar hay muchísimas. Hay muchas cosas que a lo largo de los cuatro o cinco últimos años se han ido deteriorando en la relación entre Gasteiz y Madrid", ha manifestado.

El líder jeltzale ha señalado que una prórroga de presupuestos, "generalmente, a quien favorece es al Gobierno que está, más que a la ciudadanía o que a los intereses generales". "Por tanto, yo creo que sería bueno que hubiera Presupuesto", ha dicho.

Andoni Ortuzar ha dicho que la cuestióin es "qué Presupuesto quiere" el Gobierno del PP, si va a ser "innversor y que ayude a revitalizar la economía y el empleo", o van a ser unas meras cuentas "de trámite para hacer los ajustes que le pide Europa que haga". "Ésa es la duda y ahí es donde tenemos que ver también con realismo porque los márgenes económicos son los que son", ha dicho.

Sobre la retirada del recurso contra el decreto vasco de contratación pública, ha señalado que era "de cajón que había que retirarlo" porque era "auténtica barbaridad plantearlo", ya que fue una impugnación "artificial que no tenía ninguna base jurídica".

A su juicio, ha generado "polémicas y recursos de manera artificial para, luego, buscar la solución a un problema que ellos han creado". "Eso tiene que acabarse", ha apuntado.

ALONSO Y EL PP

El presidente del EBB se ha referido a las declaraciones realizadas por el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, sobre que ha observado un cambio en el discurso del lehendakari, Iñigo Urkullu, para apuntar que "el que necesita demostrar que cambia es él". "Porque el PP de Euskadi está en una situación compleja sin terminar de encontrar el discurso", ha apuntado.

A su juicio, tras plantearse "centrar su espacio político en la defensa del constitucionalismo español, que era un espacio que les dejaba el Partido Socialista libre", se dieron cuenta de que, "con eso, poco sacan de apoyo popular", y después, "ha querido ser la alternativa al PNV".

"Ha sacado de contexto, y ha exagerado y retorcido sus argumentos en temas tanto de autogobierno como de paz y convivencia, y ahora se están dando cuenta de que ese tipo de comportamientos traen la soledad, el aislamiento, y Alonso es un político bregado y con experiencia que sabe que en esa situación hay que estar poco tiempo", ha añadido.

Por ello, considera que el que ahora "el que está virando es él" y ha dicho que "ojalá" sea así. "Bienvenido será que se pueda incorporar a todos los foros, a todas las mesas de diálogo", ha indicado.

PONENCIA DE MEMORIA

En su opinión, "es un error" que el PP no participe en la ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento vasco y espera que "pronto dé la ciaboga y busque el camino para incorporarse.

Además, ha dicho que "ya no valen" los argumentos de los populares sobre que el PNV ha rebajado los requisitos del 'suelo ético' para que incorporar a EH Bildu. "El PP está interactuando todos los días en el Parlamento vasco, ahora en el Ayuntamiento de Gasteiz, en el que quieren hacer la pinza a Gorka Urtaran, en las Juntas Generales, etc. Hay una relación todos los días con Bildu. Por lo tanto, ¿por qué en unos sitios sí y en la ponencia no?", ha preguntado.

Andoni Ortuzar ha indicado que "todo lo que dice el PP, todas sus propuestas, todas sus quejas y todos sus miedos" las debe plantear en ese foro. "Nosotros no hemos cerrado el campo de juego ni el ámbito de debate en la ponencia. Que vengan y digan todo lo que tengan que decir. Donde no es posible, donde no sirve para nada, es echar la semilla al camino, es estando fuera de la ponencia", ha insistido.

Tras subrayar que "nadie tiene el cien por cien de la razón y nadie tiene el cien por cien de la radiografía de lo que aquí sucedió", ha emplazado a "sumar voluntades, los relatos, las vivencias". "Y la del PP es una vivencia importante. Nosotros no la compartimos, pero es la suya y es muy importante porque es la de un colectivo que ha sufrido mucho el terrorismo. Y tiene un punto de vista que hay que atender", ha explicado.

También ha aludido a la ronda de contactos que EH Bildu pretende emprender para llegar a acuerdos sobre la "resolución del conflicto", y ha recordado que para eso está la ponencia parlamentaria. "Nosotros estaremos en esa reunión o en todas las que nos llamen, pero no sé si no tiene un poco de pose esa ronda", ha añadido.

Ortuzar ha dicho que "da la sensación de que, a veces, Bildu necesita tener un pie en un lado y un pie en otro, un pie en las instituciones y otro pareciendo que sigue siendo antisistema, y eso lo que hace es que, a veces, se tambalee".

"Yo creo que hay que hacer una apuesta por la ponencia que es el marco, además de institucional, el más reposado, el más tranquilo, el que va a permitir hacer un trabajo más interesante y fructífero. Si hay que hacer rondas para no sé qué, las haremos, pero la ponencia es el foro de trabajo en el que hay que poner todos los esfuerzos", ha manifestado.

PRESUPUESTOS VASCOS

Andoni Ortuzar cree que EH Bildu, a veces, "tiene una forma de hacer política un poco errática" porque ha apoyado los presupuestos de Álava, pero no los de Vitoria.

"Nosotros vamos a hablar sobre los Presupuestos de Euskadi con todas las fuerzas políticas, pero empezando por Bildu porque es la segunda fuerza política y que daría más respaldo a unos presupuestos. Vamos a intentar acordar con ellos los presupuestos que necesita Euskadi para este año", ha aseverado.

Por último, el líder jeltzale también ha hablado de la exigencia del PNV al Gobierno central que reconozca la responsabilidad del Estado en el bombardeo de Gernika, cometido el 26 de abril de 1937, y su emplazamiento a que pida disculpas "por todo el sufrimiento injustamente causado", cuando se van a cumplir 80 años del ataque aéreo sobre la población civil del municipio vizcaíno. "Nosotros no pretendemos ajustar cuentas con el pasado, sino superar bien el pasado", ha explicado.