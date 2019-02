Ortuzar dice al PP que no merece el apoyo de los vascos ni representar a Álava porque "niega" el Estatuto

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido al PP de que "quien niega el Estatuto" no merece "representar" a Álava "ni el apoyo" de los vascos, y se ha dirigido a los que darán "la tabarra con el voto útil para polarizar la campaña", para decirles que su partido fue el que logró la subida de las pensiones. Además, su pretensién es que la formación jeltzale consiga "un triple" en las elecciones del 28A y 26M para que sea "influyente, eficaz y fuerte" en defensa de Euskadi.

Ortuzar ha hecho estas declaraciones en un acto celebrado en Vitoria para presentar las candidaturas al Ayuntamiento de Vitoria y a las Juntas Generales de Álava en el que también ha intervenido el diputado general de Álava, Ramiro González, y el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ambos candidatos a la reelección el próximo mes de mayo.

Tras mostrar el máximo apoyo a Ramiro y Gorka destacando que ambos han terminado la legislatura "con nota", Ortuzar ha destacado, en alusión a lo que ha llamado 'cocidito madrileño', el "bochorno" que pasan los jeltzales "por la situación política española". "¡Qué manera de hacer el ridículo!, ¡qué pelea por ver quién la suelta más gorda!, ¡qué falta de responsabilidad!", ha señalado.

En este sentido, ha calificado de "impresionante" el acuerdo del Senado promovido por el PP, y respaldado por Ciudadanos y UPN para no transferir más competencias a Euskadi. "Los paladines de la ley (española por supuesto) deciden en la teórica Cámara de representación autonómica que no se cumpla un Estatuto y, de paso, tampoco la Constitución, y se quedan tan anchos", ha añadido.

A su juicio, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, "se queda en un ridículo espantoso" porque "las explicaciones que ha dado para intentar salirse de este vodevil son una antología del disparate político", al argumentar que "es una interpretación del PNV" que haya competencias pendientes de transferir. "¡Mentira!", ha apuntado.

El líder jeltzale ha lamentado que sean dos alaveses los que "tristemente" estén en "escena" con el asunto de las transferencias: "Iñaki Oyarzábal, que fue el que primero lanzó la piedra y, luego, escondió la mano --al presentar la iniciativa--, y Alonso, haciendo el Tancredo, intentando que no le embistiera el toro soltado por su propio partido".

Sobre Javier Maroto, ha asegurado que su "territorio natural es la Plaza de Colón y alrededores". "Quien niega el Estatuto, quien no quiere que Euskadi tenga sus competencias, quien prefiere que se nos gobierne desde Madrid y no desde Gasteiz, no merece representar a Araba, no merece el apoyo de la ciudadanía vasca", ha apuntado.

El presidente del EBB ha recordado al que fuera presidente del PP vasco Jaime Mayor Oreja, para afirmar que entonces pensaban que, "a peor no se podía ir". "Pues sí se puede. Con este PP, se puede ir a peor", ha resaltado.

SUBIDA DE PENSIONES

En este sentido, ha dicho que su partido va a Madrid y vuelve "a casa" con "la mochila llena de proyectos, inversiones y mejoras" para Euskadi. Además, ha subrayado que la subida de las pensiones "la arrancó el PNV" al Ejecutivo central. "Solo el PNV tuvo la valentía y la fuerza de exigírselo al Gobierno y lo conseguimos", ha remarcado.

Andoni Ortuzar cree que, desde Madrid, unos y otros darán "la tabarra con eso del voto útil" para "intentar polarizar la campaña", y ha afirmado que el PNV es el que "va a representar mejor" los intereses de Euskadi en Madrid.

Tras afirmar que quienes "inclinaron la balanza para que cayera el Gobierno del PP" fueron "otra vez" los 'jeltzales', ha afirmado que es necesario "un PNV influyente, eficaz, fuerte en Madrid, sinónimo de resultados positivos para Euskadi y de mejoras para la sociedad vasca".

En esta línea, ha aseverado que "nunca cinco votos han valido tanto, ni han conseguido tanto para este país y para la sociedad vasca", y ha citado "el acuerdo del Cupo y del Concierto, las inversiones millonarias para el Tren de Alta Velocidad y la subida de las pensiones", ha insistido.

Haciendo un simil de baloncesto, ha pedido a "jugar a tope de aquí a mayo, pasando por abril", para conseguir "un triple" que lleve al PNV "al triunfo en las elecciones a Madrid, en forales y municipales y también en las europeas". "Nos jugamos mucho como partido, pero, sobre todo, se juega mucho Araba, se juega mucho Euskadi", ha apuntado.

Andoni Ortuzar ha pedido a quienes dudan a quién votar que "echen un poco la vista atrás" porque estas situaciones ya se han vivido antes. "¿Os acordáis de la campaña de Zapatero?. También él era entonces el único que podía parar a la derecha y muchos vascos incautos cayeron en aquella trampa. ¿Qué pasó después? Que Zapatero falló, incumplió todas las expectativas", ha subrayado.

También ha dicho que, "sin ir tan lejos, hace tres años muchas y muchos de los que querían protestar contra Rajoy decidieron votar a Podemos, que fue mayoritario en Euskadi", y ha preguntado "para qué ha servido"."¿Recordáis alguna acción o iniciativa suya en Madrid para mejorar Euskadi? La respuesta es no", ha manifestado.

CANDIDATOS DE ÁLAVA Y VITORIA

El diputado general de Álava y candidato a la reelección, el jeltzale Ramiro González, también ha hecho referencia a la moción sobre transferencias aprobada en el Senado destacando que fue presentada por el senador por Álava y candidato del PP a diputado general de Álava, Iñaki Oyarzábal, con el objetivo de "incumplir" el Estatuto de Gernika.

A pesar de que considera "muy grave" esta iniciativa, ha dicho que "no supone una sorpresa" porque en Álava, "el PP lleva tiempo inmerso en un proceso de radicalización" defendiendo "planteamientos predemocráticos" siendo un partido "populista y radical, que ha retrocedido décadas".

Asimismo, ha destacado que el PP "si les dan los números" están dispuestos a pactar con "los de la foto de la plaza Colón", con quienes tienen en la primera página de su agenda la desaparición de las Diputaciones forales. "Con esos partidos quiere pactar el PP, que va de foralista", ha criticado antes de asegurar que "no le van a dar los número porque los alaveses van defender su autogobierno, su calidad de vida y sus instituciones".

El alcalde de Vitoria y candidato también a la reelección, Gorka Urtaran, por su parte, ha defendido que la capital alavesa necesita "centralidad" porque "Vitoria no puede ser el campo de batalla entre un PP cada vez más escorado a la derecha y una izquierda abertzale llena de dogmas y líneas rojas".

Urtaran ha afirmado que el PP en Vitoria es "el PP de Pablo Casado, el partido que se está peleando los votos con VOX", el partido de la "confrontación, de la bronca, del insulto permanente al adversario, de la descalificación" y el que rechaza el Estatuto de autonomía y las transferencias pendientes.

También ha criticado que la izquierda abertzale está "llena de complejos, incapaz de tomar acuerdos de calado por el bien de la ciudad" y por ello, ha destacado que "frente a los extremismos", el "cauce central que representa el PNV en los gobierno de Euskadi, Álava y Vitoria es la mejor opción para la ciudad".