El PNV espera que el PP no haga cambios en los PGE como "venganza"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, espera que el PP no haga cambios en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pactados con la formación jeltzale como "venganza" porque "el cachetazo" se lo dará a la sociedad vasca. Además, ha asegurado que su partido es "consciente de la fragilidad con la que empieza" el Gobierno de Pedro Sánchez y cree que "hay que ayudar a que esto no salga mal".

El líder del PNV se ha referido, de esta manera, al hecho de que el PP haya asegurado que no descarta presentar enmiendas a las cuentas públicas en el trámite en el Senado, en el que tiene mayoría absoluta, después de que los jeltzales apoyaran la moción de censura promovida por PSOE contra Mariano Rajoy, que le ha desalojado del Ejecutivo.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que "están surgiendo rumores y se nos ha advertido de que se puede ampliar el plazo de enmiendas" en los PGE "y, si lo hacen, es porque quieren hacer cambios".

"Entiendo que el PP pueda estar disgustado, irritado, contrariado con nosotros. No tendría ningún inconveniente en charlar con alguno de ellos porque también tienen que hacer autocrítica de por qué se ha llegado a esta situación, pero la realidad es que, en política, la venganza y revancha no suelen ser una buena herramienta", ha asegurado.

Por ello, confía en que no haya cambios en los PGE. "Me gustará ver con qué cara vota el senador (Iñaki) Oyarzábal en contra de las enmiendas que favorecen a Álava", ha asegurado. En esta línea, ha advertido de que "esa venganza para darle un cachetazo al PNV, se lo dan en la cara de la sociedad vasca". "No me parece inteligente ni justo", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha destacado que, "si se ha llegado a esta situación, no es porque el PNV es volátil o maquiavélico", sino porque el PP "no ha tenido capacidad de reacción ante situaciones gravísimas que le afectaban", como la sentencia de la 'Gürtel' por corrupción. "Se ha quedado paralizado y no ha hecho nada para ayudarnos a ayudarle", ha indicado.

A su juicio, si el PP enmendara las cuentas estatales, "sería una manifestación más de lo mal que está" y de que "se lo tiene que mirar como partido de cara al futuro". "Se ha quedado parado y éramos los demás los que teníamos que elegir entre ellos o los otros", ha afirmado.





PP VASCO

En cuanto al PP vasco, cree que "es normal que se hable por la herida todavía abierta" y ha apostado por "dejar el tiempo de reposo". "Si rompe relaciones con el PNV, ¿qué va hacer, echarse en manos de Bildu y de Podemos para hacer una alternativa que se cargue al Gobierno de Urkullu?, ¿va a entender su electorado ese giro?", ha preguntado

"En cambio, si siguiera manteniendo la tónica de la colaboración, el PP mantendría un espacio político que no es ninguna tontería en unos momentos en los que vienen cambios políticos en el Estado, pero que también puede venir un cierto cambio político en Euskadi. Ellos decidirán", ha indicado.

El presidente del EBB ha afirmado que también su partido tiene "memoria política" y se acuerda cuando el PP, junto con el socialista Patxi López, desalojó al PNV del Gobierno Vasco, pese a que los jeltzales habían "ganado con rotundidad las elecciones".

"Nosotros no hicimos de aquello un acto de venganza y hemos estado colaborando con ambos partidos estos años. No se nos olvidó lo que nos hicieron, pero lo que no hicimos es perjudicar o dañar a la sociedad vasca", ha asegurado.





MOCIÓN "APRESURADA"

Andoni Ortuzar ha recordado que la presentación de la moción de censura fue "un tanto apresurada, pero, luego, el PP ha ayudado" a Pedro Sánchez. "Ha hecho que se tramite en un tiempo récord y a los demás no les ha dejado más margen de análisis político que el de la pura imagen pública y la reacción social. Y el PP tiene que saber que tiene la calle como la tiene", ha destacado.

Tras señalar que a él le gusta "ser coherente", ha recordado que tenían una colaboración con los populares de PGE, que "iban muy bien para Euskadi y han resultado muy fructífero para esta sociedad". "Pegar ese giro no era fácil y, si lo íbamos a hacer, lo teníamos que estudiar bien y garantizar bien que no iba a tener consecuencias negativas para la ciudadanía vasca", ha manifestado.

El dirigente del PNV ha apuntado que, en ese tiempo, vieron que el PSOE y Sánchez "iban acercándose" al PNV "de una manera inteligente, sin presionar, pero proponiendo cosas", mientras por parte del PP "no había nada". "Es verdad que no hubo tampoco ninguna presión. Yo no me puedo quejar, en absoluto del comportamiento del PP y muchísimo menos de Mariano Rajoy estos días", ha indicado.

En todo caso, ha precisado que han hecho "nada que les ayudara a que la decisión fuera favorable" a la continuidad de Rajoy. "No reaccionó a la mayor, al tema de la corrupción. Y tenían que hacerle frente también a una situación nueva, que es que, en cuanto la sentencia de produjo, Ciudadanos dijo que ellos ya no votaban más con el PP. Por lo tanto, ya los cinco votos del PNV no eran decisivos, la suma PP y PNV no daba para nada", ha manifestado.

A su juicio, no haber planteado "alternativas está en el debe" del Partido Popular. En cuanto a la censura cree que, al principio, se planteó "más de cara a la galería, para fortalecer la posición política" de Pedro Sánchez y "sacar cabeza en una pelea entre Rajoy y Ciudadanos, pero, luego, cuando él y su entorno vieron que podía haber mimbres porque los catalanes lo veían como una posibilidad y el PNV tampoco venía que el PP se moviera, pasó a ser de una moción instrumental a una real".

"Ya se fajaron a fondo y entraron, no a negociar, pero sí a asumir compromisos de futuro", ha indicado, para subrayar que "el PNV ya no podía poner un salvavidas al PP".





DEBATE INTERNO

Andoni Ortuzar ha asegurado que dentro del PNV ha habido "prácticamente unanimidad" en torno a esta decisión. "Hemos ido viendo el deterioro de la posición del PP y la mejora de la posición del candidato Sánchez", ha explicado.

No obstante, ha admitido que su partido "sigue teniendo la lógica preocupación de cuáles van a ser las consecuencias" de su postura. "Ahora estamos viendo una, con los Presupuestos, pero también cuánto va a durar la legislatura, qué va a pasar. Somos conscientes de la fragilidad con la que empieza este Gobierno y hay que ayudar a que esto no salga mal", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que, en la moción de censura, era "muy importante" también la posición de los partidos independentistas catalanes porque hacía que todo quedara en manos de los diputados del PNV. "Para nosotros lo de Cataluña ha sido un referente a lo largo de los últimos meses y años ya, y ahora también", ha añadido.

Tras indicar que, si los catalanes pasaron de la abstención al sí, "detrás hay un mensaje, de que el soberanismo catalán quiere y necesita en Madrid alguien para poder hablar para buscar soluciones", se ha preguntado "cómo no va a estar ahí" su partido "para apoyar ese proceso de diálogo".





IZQUIERDA ABERTZALE

En su opinión, la izquierda abertzale tendrá que explicar "cómo cuando el PNV vota con el PSOE es un traidor o vota con los del 155, pero, si votan ellos, es posible". El presidente del EBB ha explicado que "esto días ha habido muchos carteles" contra el PNV en los pueblos porque "la izquierda abertzale ha hecho esto que le gusta tanto, carroñerismo político".

"Espero que los quiten o pongan otros diciendo 'tenían razón' porque han puesto que habíamos engañado, etc. Yo les invitaría, si tienen un poco de 'justicia poética', que tanto le gusta a Arnaldo Otegi, les invitaría a que quitaran los carteles que nos critican y pongan unos en los que se valore lo que hemos hecho", ha manifestado.