Ortuzar quiere que PNV consiga "un triple" el 28A y 26M para que sea "influyente, eficaz y fuerte" en defensa de Euskadi

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, se propone que su partido consiga "un triple" en las elecciones generales del 28 de abril y en las municipales y europeas del 26 de mayo, con el fin de ser "influyente, eficaz y fuerte" en la defensa de los intereses de Euskadi.

Tras considerar "un bochorno" el "lío y la bronca" de la actualidad política en Madrid, se ha dirigido a los que darán "la tabarra con el voto útil para polarizar la campaña", para decirles que su partido fue el que logró la subida de las pensiones, y ha advertido al PP, que impulsa "el incumplimiento" del Estatuto, que no merece "representar" a Álava "ni el apoyo" de los vascos.

Durante su intervención en un acto para presentar las candidaturas al Ayuntamiento de Vitoria y a las Juntas Generales de Álava, Ortuzar ha criticado el "lío y la bronca" que supone la actualidad política en Madrid y ha destacado, en alusión a lo que ha llamado 'cocidito madrileño', el "bochorno" que pasan los jeltzales "por la situación política española". "¡Qué manera de hacer el ridículo!, ¡qué pelea por ver quién la suelta más gorda!, ¡qué falta de responsabilidad!", ha señalado.

Además, ha calificado de "impresionante" el acuerdo del Senado promovido por el PP, Ciudadanos y UPN para no transferir más competencias a Euskadi. "Los paladines de la ley (española por supuesto) deciden en la teórica Cámara de representación autonómica que no se cumpla un Estatuto y, de paso, tampoco la Constitución, y se quedan tan anchos", ha añadido.

A su juicio, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso "se queda en un ridículo espantoso" porque "las explicaciones que ha dado para intentar salirse de este vodevil son una antología del disparate político", al argumentar que "es una interpretación del PNV" que haya competencias pendientes de transferir. "¡Mentira!", ha apuntado.

El líder jeltzale ha lamentado que sean dos alaveses los que "tristemente" estén en "escena" con el tema de la transferencias: "Iñaki Oyarzábal, que fue el que primero lanzó la piedra y, luego, escondió la mano --al presentar la iniciativa--, y Alonso, haciendo el Tancredo, intentando que no le embistiera el toro soltado por su propio partido".

Sobre Javier Maroto, ha asegurado que su "territorio natural es la Plaza de Colón y alrededores". "Quien niega el Estatuto, quien no quiere que Euskadi tenga sus competencias, quien prefiere que se nos gobierne desde Madrid y no desde Gasteiz, no merece representar a Araba, no merece el apoyo de la ciudadanía vasca", ha apuntado.

SUBIDA DE PENSIONES

En este sentido, ha dicho que su partido va a Madrid y vuelve "a casa" con "la mochila llena de proyectos, inversiones y mejoras" para Euskadi. Además, ha subrayado que la subida de las pensiones "la arrancó el PNV" al Ejecutivo central. "Solo el PNV tuvo la valentía y la fuerza de exigírselo al Gobierno y lo conseguimos", ha remarcado.

Andoni Ortuzar cree que, desde Madrid, unos y otros darán "la tabarra con eso del voto útil" para "intentar polarizar la campaña", y ha afirmado que el PNV es el que "va a representar mejor" los intereses de Euskadi en Madrid.

Tras recordar que quienes "inclinaron la balanza para que cayera el Gobierno del PP" fueron "otra vez" los jeltzales, ha afirmado que es necesario "un PNV influyente, eficaz, fuerte en Madrid, sinónimo de resultados positivos para Euskadi y de mejoras para la sociedad vasca".

Haciendo un simil de baloncesto, ha pedido a "jugar a tope de aquí a mayo, pasando por abril", para conseguir "un triple" que lleve al PNV "al triunfo en las elecciones a Madrid, en forales y municipales y también en las europeas". "Nos jugamos mucho como partido, pero, sobre todo, se juega mucho Araba, se juega mucho Euskadi", ha apuntado.

