Ortuzar (PNV) cree que la derecha "ha sacado el río de madre" y pide a los independentistas que tramienten los PGE

Además, ha insistido en pedir a los catalanes que tramiten los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que Sánchez "tenga más tiempo" para lograr "la distensión" en Cataluña mediante el diálogo.

Ortuzar ha realizado estas declaraciones tras la reunión en Bilbao del Consejo del Partido Demócrata Europeo (PDE) para preparar la campaña del 26-M, en la que ha participado alrededor de un centenar de representantes partidos políticos de 15 estados de la UE.

El líder jeltzale ha mostrado su deseo de que "la crispación" que, a su juicio, han generado los partidos de derechas, solo tenga "consecuencias" para ellos, que han originado "esta tormenta en un vaso de agua". En este sentido, espera que se den cuenta "de que en la calle no hay ese seguimiento, no hay esa urgencia ni esa alarma que ellos pretenden instalar de una manera absolutamente artificial".

"En el País Vasco lo que están haciendo es que estas organizaciones políticas sean percibidas por la ciudadanía como algo que aquí no queremos", ha apuntado.

"NAUSEABUNDO"

Andoni Ortuzar también se ha referido al tuit del dirigente del PP Rafael Hernando, que ha replicado a las declaraciones que realizó ayer el presidente del PNV sobre "el nauseabundo clima" que pretenden crear "los adalides de la unidad de España". Hernando ha subrayado que "nauseabundo es lo que se le hace a Sánchez" y lo que los jeltzales "hicieron a Rajoy traicionándolo", o "sus históricos compadreos con los filoetarras, y sus tejemanejes para humillar a las víctimas".

Ortuzar ha considerado que "se están desbordando todos los cauces y se ha salido el río de madre". "Lo están sacando de manera irresponsable y muy artificial. Aquí nadie habla con filoetarras y no sé qué tienen que ver las víctimas con esto. Nosotros a las víctimas las tenemos tanto respeto que no las utilizamos espuriamente", ha apuntado.

A su juicio, "lo que pretende el Gobierno de Sánchez en Cataluña no es ningún atentado a la democracia". "Se puede criticar, se puede estar de acuerdo o no, se puede decidir o no ir a la mesa de partidos, pero: ¿en qué país del mundo se considera que una mesa de partidos con luz y taquígrafos es un atentado a la democracia, un golpe de Estado o que va contra la ruptura de la unidad?, ¿no creemos en la democracia?", ha preguntado.

Por ello, ha emplazado a "criticar lo que se hace mal", pero ha pedido que "no se azuce eso ni se eleve de categoría". "No lo saquemos de quicio para querer adelantar unas elecciones a la vista de lo que ha pasado en Andalucía. Sinceramente les digo, si el PP hace un análisis correcto y sereno de lo que ha pasado en Andalucía, yo no sería tan optimista como lo son ellos", ha puntualizado.

Además, se ha mostrado a favor de la creación de la figura del 'relator', "si las dos partes lo ven necesario, y si pueda ayudar y facilitar desatar la madeja". "Si las cosas fueran sencillas, no habríamos llegado a este punto. La situación catalana está en un punto de complejidad extrema", ha insistido.

En esta línea, ha recordado que en Euskadi "se han utilizado fórmulas diversas" para hacer frente a "un conflicto que atenazaba la política vasca", en las que estaban todos los partidos, todos los gobiernos "de cualquier condición".

"Lo intentó Felipe González, lo intentaron Aznar, Zapatero y Rajoy, y todos. Todos han contado con intermediadores, relatores y mensajeros. ¿Por qué ahora demonizamos esa figura y le damos una trascendencia tal, como si un relator fuera el más potente de la historia del mundo, porque es un relato que pone en 'solfa' la unidad de España. Me parece tal exageración lo que está ocurriendo con esto que espero una reacción de la sociedad española, la vasca, por supuesto, la tienen", ha subrayado.

CIUDADANOS

Andoni Ortuzar ha dicho que ayer los representantes políticos que han asistido al Consejo del PDE les han pedido información" sobre qué tenían que creer" de Ciudadanos, "un caso muy paradigmático", porque "cuando va a Europa se presenta con una etiqueta de partido proeuropeísta, liberal, abierto y democrático, que quiere abrir las puertas de la nueva política".

"Cuando nosotros les contamos cuál es la práctica, el realismo, la realidad de lo que hace Ciudadanos aquí, creen que estamos hablando de un partido diferente. Y eso se tiene que acabar. No puede ir uno de Pirineos para arriba siendo el paladín de la democracia, y de Despeñaperros para abajo pactar por debajo de la mesa con Vox, con la extrema derecha", ha dicho.

A su juicio, "eso en Europa no lo entiende nadie y, si ellos quieren vivir esa impostura", a los demás demócratas les toca "denunciar para que eso no sea así y para que en Europa se sepa el Ciudadanos de verdad". En este sentido, ha dicho que se teme que la realidad la del Cs "que está actuando desde Despeñaperros para abajo en este momento en el tripartito que ha dado lugar al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía". PGE

En cuanto a la postura de los partidos independentistas catalanes al presentar enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha dicho que entiende "la dificultad" en la que "están haciendo política, teniendo presos y las instituciones, hasta cierto punto, cortocircuitadas, un juicio sobre la mesa", en alusión a la vista oral del 'procés', y una situación "de tanta excepcionalidad".

No obstante, cree que tienen que analizar "qué les viene mejor o peor". "Yo no le veo ningún inconveniente, al contrario, le veo más ventaja que otra cosa a que Pedro Sánchez tenga más tiempo para poder ir desarrollando y dando pasos también en la distensión de Cataluña y dialogando con Cataluña", ha apuntado.

Por ello, ha dicho que él favorecería que las Cuentas "se abran a su tramitación". "Se lo he dicho en privado y lo digo también en público", ha añadido.