Ortuzar (PNV) afirma que "el tufillo" del caso del máster de Cifuentes "no es bueno" y él ya se habría ido

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que no sabe "el cien por cien de la verdad porque hay dos versiones diametralmente opuestas, pero el tufillo que da no es bueno".

"Yo creo que estas cosas, los políticos y la gente que está en la cosa pública tiene que ser ejemplar. No solo tiene que serlo, sino parecerlo. Y no sé si lo es, pero parecerlo en este momento, no", ha indicado, para afirmar que "hay que actuar". "Yo ya me habría ido", ha aseverado.

El líder jeltzale ha indicado que él no tiene un máster y solo es licenciado en periodismo, "cabo raso de la UPV-EHU en Ciencias de la Información, rama periodismo". "Y no he necesitado tampoco más en la vida para llegar a donde he llegado", ha añadido.