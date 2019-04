Ortuzar (PNV) advierte de que votar a Podemos será "como invertir en Fórum Filatélico o Afinsa, un fraude"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que "votar a Podemos ha sido y será como invertir en Fórum Filatélico o en Afinsa, un fraude, retorno cero", porque que la formación liderada por Pablo Iglesias, bajo el pretexto "de representar la progresía y de marcar paquete en la pelea de gallos que han tenido por ver quién era más de izquierdas en España", se han pasado "el autogobierno vasco por el arco del triunfo".

En un mitin en Eibar, en el que también han intervenido los candidatos jeltzales al Congreso y al Senado por Guipúzcoa Joseba Agirretxea, Maribel Vaquero, respectivamente, y el candidato a la alcaldía, Josu Mendicute, Ortuzar ha cargado contra los "inventores de fábulas" de Podemos y su líder Pablo Iglesias, que el pasado fin de semana vino a esta localidad guipuzcoana "abrazando una ikurriña, queriéndola, diciendo que había que blindar el Estatuto".

El dirigente jeltzale ha censurado que Iglesias "ahora nos habla de blindar el autogobierno, mientras que, en los últimos años, en todas y cada una de las iniciativas que Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados invadían competencias propias de Euskadi, de nuestro autogobierno, de nuestras instituciones".

"No les importaba que Euskadi tuviera una normativa propia en materia de asuntos sociales, o de vivienda, o de regulación de impuestos", ha añadido. Ortuzar ha incidido en que Podemos, "so pretexto de representar la progresía y de marcar paquete en la pelea de gallos que han tenido por ver quién era más de izquierdas en España, se han pasado el autogobierno vasco por el arco del triunfo".

En este contexto, ha advertido a la formación liderada por Iglesias que el PNV "no admitirá recortes en el autogobierno vasco". "Mucha ikurriña, mucho blindaje, y, al final, centralismo democrático", ha incidido refiriéndose a la citada formación.

Para Ortuzar, en Podemos "presumen ahora de que van a ser garantes de nuestro autogobierno vasco y hasta se atreven a criticarnos", acusando a los jeltzales de "mercadear con el Estatuto, que entendemos la política como una componenda".

Al respecto, se ha preguntado si "reclamar lo que es nuestro, de todos los vascos es mercadear", así como "cuántas veces ha pedido, ha exigido Podemos en Madrid que se transfieran a Euskadi todas las competencias pendientes en el Estatuto", para responder, a continuación, que "ninguna vez". "Así que mejor callaos", ha apuntado.

Ortuzar ha asegurado que Podemos defenderá lo que llaman "agenda social vasca" únicamente en la campaña electoral y una vez que pase, "hasta luego Lucas". "Nunca tantos votos vascos han sido tan mal utilizados, tan mal representados en Madrid como los que se han dado a Podemos", ha subrayado, para destacar también que "Podemos ha defraudado al electorado vasco", al usar los votos de los vascos "para sus juegos de tronos en Madrid".

"Euskadi ha sido un cero a la izquierda para Podemos, y Podemos un fraude para el electorado vasco en toda regla", ha incidido, al tiempo que ha asegurado que "votar a Podemos ha sido y será como invertir en Fórum Filatélico o en Afinsa, un fraude, retorno cero".

LOS "TRILLIZOS"

Por otro lado, Ortuzar también se ha referido a la visita a Euskadi para participar en actos electorales el pasado fin de semana de los líderes de Vox, Ciudadanos y PP Santiago Abascal, Albert Rivera y Pablo Casado, respectivamente, a los que se ha referido como "los trillizos".

"Abascal y su serenata nos ha llamado traidores. Viniendo de donde viene, un honor", ha apuntado. Respecto a Casado, ha señalado que "allá donde va, lleva su charco incorporado", porque "le gusta, como a los chiquillos meterse en charcos y chapotear en ellos". "El problema no es que él se moje los zapatos o los pantalones, sino que pretende salpicar a todo el mundo", ha apuntado.

Además, ha indicado que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno ya ha dicho que si gobierna "no habrá más transferencias a las comunidades desleales". "Los supermanes de la Constitución afirman que no cumplirán con lo establecido en el Estatuto de autonomía, que no cumplirán la Ley y se quedan tan tranquilos, no pasa nada", ha censurado. "Si lo hiciéramos nosotros romperíamos España", ha ironizado.

Sobre Rivera ha afirmado que "completa el disparate". Tras lamentar que esta campaña electoral "es como una carrera de despropósitos" y "parece una competición en la que la pugna es por decir la mayor barbaridad", Ortuzar ha apuntado que Rivera, "envuelto en la bandera española, se atrevió a decir que el nacionalismo es el cáncer de España y de Europa". Al respecto, ha opinado que "frivolizar" sobre esa enfermedad "solo lo hacen quienes tienen menos luces que un barco de contrabandistas".

"RECIÉN LLEGADOS"

Además, Ortuzar ha destacado que "el nacionalismo que representa el PNV lleva 124 años defendiendo la libertad, la pluralidad y los derechos humanos de todas las personas" y los jeltzales practican "un nacionalismo de defensa, de autodefensa, de supervivencia del pueblo vasco, profundamente demócrata y europeísta".

Sin embargo, ha recordado a Ciudadanos que son "unos recién llegados a la democracia" y, por ello, "deberían tener más respeto al PNV y a las miles de personas que en Euskadi se identifican con el nacionalismo vasco". "Lecciones democráticas al PNV ninguna, no se las aceptamos, no se las admitimos", ha respondido a Rivera. Finalmente, ha animado a votar al PNV, "el voto abertzale" que "sirve a Euskadi, a nuestro autogobierno, al progreso y al bienestar de los vascos".

Por su parte, Agirretxea ha defendido que en la propuesta del PSOE "ni mencionan a Euskadi", solo hablan de "España, España y más España" y el PNV no quiere esa España que defienden los socialistas, sino otra que "diga que es un Estado que reconoce la plurinacionalidad, un Estado que diga que tenemos derecho a decidir nuestro futuro, un Estado que entiende y acepta que la democracia está por encima de cualquier sujeción o criterio".

Además, ha alertado de la "recentralización" y de que si el partido socialista sigue gobernando en Madrid y para ello necesita el apoyo de Ciudadanos, terminarán "haciendo la misma política". "No es solo necesario quien gobierna en Madrid, sino quien condiciona al que gobierna en Madrid", ha apuntado, por lo que ha aseverado que "el voto útil" en Euskadi es a quien "puede condicionar a quien gobierne en Madrid".

Finalmente, Vaquero ha señalado que no hay que fiarse de las encuestas, sino "movilizar el voto". "Somos el grupo que ha trabajado, trabaja y trabajará por y para Euskadi, aquí y allí", ha aseverado.