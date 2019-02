Ortuzar (PNV) advierte al PP, Cs y Vox: "Nos van a hacer salir y movilizarnos"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que le "repugna" la política de "baja estofa" que están haciendo el PP, Ciudadanos y Vox, y ha advertido de que les van a hacer "salir y movilizarse". "¿Qué quieren? ¿qué nos pongamos los unos enfrente de los otros?", ha preguntado, para apuntar que ésa "no es la solución".

Además, ha aconsejado a los partidos soberanistas catalanes que negocien los Presupuestos Generales del Estado, porque no tramitarlos, "más allá de que haga daño o no" a Pedro Sánchez, no les favorece.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido a la manifestación convocada para el próximo domingo por PP, Cs y Vox bajo el lema 'Por una España unida. ¡Elecciones ya!', y ha criticado "la pelea que se ha instalado en la derecha española por ver quién es más bruto, quién lanza el mayor exabrupto pensando que su electorado premia al más radical".

"No se dan cuenta de que eso a otros muchos los que hace es alejarnos más de esa idea. No hay nada más que ver el lema que han elegido para la manifestación del sábado. ¿Qué tiene que ver la unidad de España con las elecciones ya?", ha preguntado.

En este sentido, cree que, tal como están actuando estas tres formaciones, "están dividiendo más España, no Cataluña y Euskadi", que con este tipo de actuaciones "se alejan todavía más" y se sienten "menos partícipes de este desastre". "Esto desune a la sociedad española, están haciendo un flaco favor a lo que ellos preconizan y me da la sensación de que nos estamos acercando demasiado al abismo", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha lamentado que todo esto sea por "el cuento de la lechera", con la creencia de que "lo que ha pasado en Andalucía vaya miméticamente a suceder" en unas elecciones generales. "Me parece éticamente reprobable y políticamente una chapuza", ha explicado.

EL 'RELATOR'

Ortuzar ha señalado que la designación del 'relator' para la mesa de partidos sobre Cataluña es "una excusa para montar un lío en Madrid" y cree que pretenden empezar con "la agitación" en las calles, siguiendo el "manual" utilizado contra el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con la pretensión de que les dé "el mismo o mejor resultado".

La diferencia, según ha apuntado, es que ahora hay tres partidos que "compiten por ver quién es más radical, a quién se le ocurre el mayor exabrupto y quién es el que tensiona más la situación política", y ha asegurado que es "una absoluta irresponsabilidad".

A su juicio, "al final, se va a ver el fenómeno contrario". "Vamos a ser muchos más los que estamos en contra de eso que ellos quieren, porque nos van a hacer salir, nos van a hacer movilizarnos. ¿Qué quieren que nos pongamos los unos enfrente de los otros?, ¿ésa es la solución?. Yo creo que no", ha añadido.

"UNA AUTÉNTICA BARBARIDAD"

Además, ha calificado de "exceso" y "auténtica barbaridad" que el presidente del PP, Pablo Casado, afirme que la agenda de Cataluña sea la de ETA. "Pero es que, además, es muy fácil recordar que todos los gobiernos, también los del PP, se acercaron a ETA y utilizaron mediadores, intermediarios. Y con esto no quiero establecer ningún paralelismo porque no lo tiene", ha asegurado.

En este sentido, ha dicho que los partidos catalanes "son legales, con representación en las instituciones y con un peso electoral determinado por votos en unas elecciones todavía muy recientes". "Estamos hablando de dos Gobiernos legítimamente constituidos. ¿Cómo puede compararse eso con negociar y hablar con ETA?. Pero es que con ETA lo hicieron ellos, ¿cómo pueden sacar a relucir un argumento tan endeble?", ha preguntado.

El líder del PNV ha acusado a Casado de "intentar azuzar las bajas pasiones, intentar sacar lo peor y, como el tema de ETA en la memoria colectiva de la ciudadanía española, tiene mucho peso, no dudan en utilizarlo aunque sea una auténtica barbaridad y una injusticia compararlo".

Para Andoni Ortuzar, éste es "una política de baja estofa" que le "repugna". "La ciudadanía no se merece esto por querer llegar a La Moncloa ahora y no intentarlo dentro de unos meses o cuando toque", ha manifestado.

PGE

Preguntado por las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de los nacionalistas catalanes, ha apuntado que cada uno está utilizando las cuentas estatales "de manera táctica para mejorar su posición", y ha recordado "la situación tan difícil que viven en Cataluña y especialmente los partidos soberanistas", en vísperas del juicio del 'procés', con dirigentes presos "por algo cuya prisión está injustificada".

En su opinión, esto está "condicionando mucho" la situación, pero cree que "no dar paso a la tramitación a los Presupuestos, más allá de que le haga daño o no a Sánchez, no es favorable para la propia posición de los partidos catalanes". Por ello, le ha recomendado que "negocien", como hace el PNV. "Que extremen todo lo que quieran su posición, pero con la idea de llegar a un acuerdo, no con la idea de no hacerlo", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha asegurado que los jeltzales son conscientes de que no pueden ejercer el papel de 'relator' porque no pueden estar "en el centro de esa historia". "Nosotros estamos en una esquina, en la de Euskadi y entiendo la posición de la Generalitat de que tiene que ser alguien sin prejuicios ni intereses en el diálogo. Y de nosotros podrían pensar que los vascos, con la fama que se nos pone, vamos a sacar algo a ahí. Pues no, no queremos sacar nada, no queremos nada más que las cosas vayan bien, que haya una solución para Cataluña", ha indicado.

El presidente del PNV espera que "se promueva un diálogo eficaz y sincero para buscar una solución". "Yo quiero una solución para Cataluña, lo mismo que quiero una solución para Euskadi", ha concluido.