Ortuzar: "PNV es la única opción capaz de garantizar la defensa de Euskadi desde los ayuntamientos a Europa"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha presentado este martes en Basauri a su formación como la "única opción capaz de garantizar la defensa de Euskadi" desde los ayuntamientos hasta el Parlamento Europeo, por lo que ha asegurado que ésta ofrece una "alternativa total" a la ciudadanía vasca.

"Somos los únicos capaces de garantizar el mismo proyecto, la defensa de Euskadi, en todas las instituciones, desde los ayuntamientos hasta el Parlamento Europeo, pasando por las Diputaciones, el Gobierno Vasco o las Cortes Generales. Eso solo lo puede hacer el PNV porque el PNV es la alternativa global, la alternativa total", ha insistido Ortuzar.

En este sentido, ha apuntado que los acuerdos del PNV en Madrid han sido "muy útiles" para Basauri. "Conseguimos el cubrimiento de la trinchera, conseguimos la reducción de las tarifas eléctricas industriales que afectan directamente a Sidenor, hemos hecho lo posible y lo imposible por lograr la disminución de velocidad del ferrocarril en la zona de San Miguel y la desaparición de la playa de vías va a significar la regeneración de toda la zona, la mejora de la estación, la construcción de viviendas, parking y zonas verdes", ha enumerado.

El presidente del EBB ha reconocido que EAJ-PNV afronta "con energía e ilusión" las Elecciones Municipales, Forales y Europeas del 26 de mayo tras las Generales del 28 de abril, pero ha prevenido al votante jeltzale contra la "relajación y el exceso de confianza".

"Fijaos lo que les ha pasado al Barça o al Ajax. Del mismo modo que los partidos se juegan en el césped, los resultados electorales se deciden en las urnas, no en las encuestas", ha dicho, por lo que ha instado a seguir trabajando hasta "el último momento", en la calle, con vecinos, con familiares y amistades, explicándoles las propuestas para Basauri, para Bizkaia y, "por supuesto, para Europa".

"Tres urnas, tres papeletas distintas, un único voto: PNV. Un voto con valor triple para mejorar y defender los intereses de Basauri, para defender Bizkaia, para defender Euskadi en Europa. Tres en uno", ha destacado, para advertir a los vecinos de Basauri de que el PSE-EE les quiere arrebatar la alcaldía.

Tras manifestar su gusto por la comparación del 'tres en uno', ha aseverado que "es útil para casi todo: para aflojar tornillos, para quitar roña o para que las puertas no chirríen". "Si se me permite lacomparación, también el domingo día 26 este '3 en 1', concentrando el votoen el PNV, sirve para aflojar tensiones, para que las relaciones políticas no chirríen, para quitar la roña a los problemas que hay que resolver desde el diálogo y el acuerdo entre diferentes", ha manifestado.

REMENTERIA

La calidad de vida y el empleo de calidad han centrado el discurso del diputado general de Bizkaia y candidato jeltzale a la reelección, Unai Rementeria, quien ha resaltado que hay en Bizkaia 30.000 personas menos en el paro que hace cuatro años, 3.200 menos en la comarca Nerbioi-Ibaizabal, pero "no nos conformamos. Nos quedan más de 60.000 personas por ayudar".

Dicho esto, Rementeria ha puesto el foco de sus preocupaciones en la calidad del empleo que se crea en Bizkaia. "Necesitamos estabilidad en el empleo. Contratos largos y estables, sueldos y condiciones dignas. Es la única garantía de un futuro mejor para todos", ha precisado, para lo que ha recordado la implantación de las cláusulas sociales de contratación.

Según ha indicado, la Diputación prima en los concursos públicos a las empresas que garantizan buenas condiciones a sus trabajadores y fiscalmente apoya a quien crea empleo de calidad. "Todos tenemos que trabajar para un empleo más estable y digno", ha asegurado Rementeria.

Asimismo, el candidato jeltzale ha señalado que el nuevo modelo de movilidad que implantará en el territorio tendrá en Nerbioi-Ibaizabal su punto de arranque. "Queremos una nueva movilidad y esa movilidad va a empezar aquí", ha manifestado, para añadir que los alcaldes de Basauri, Galdakao, Arrigorriaga, Ugao-Miraballes y Zeberio le trasladaron en enero la demanda de sus ciudadanos de poner en marcha una red de bidegorris, una demanda que el propio candidato jeltzale constató en una visita posterior a la comarca y que ha motivado la decisión de iniciar en ella este nuevo modelo de movilidad.

"Ya veis de qué cosas habla el PNV: del metro a Galdakao, de bidegorris, de calidad de vida. La nueva movilidad va a revolucionar esta comarca. El metro hasta Galdakao y el hospital será el eje y los bidegorris servirán de apoyo. El primero de estos últimos, el que unirá Arrigorriaga y Ugao. Y dos retos para trabajar: unir Basauri con Bilbao, y Basauri con Galdakao", ha expresado Rementeria, antes de realizar su llamamiento a participar en las elecciones del 26 de mayo.

IZASKUN BILBAO

Por su parte, la eurodiputada jeltzale, Izaskun Bilbao, ha señalado que el PNV "huye de la mentira, la confrontación y el debate estéril". "La gente no quiere bromas, debates vacíos, descalificaciones. Quiere servicios, proyectos, inversiones, protección social. Es lo que necesita y nos pide la gente", ha resaltado.

A continuación, ha puesto varios ejemplos de programas europeos en los que Basauri está involucrado, enfatizando que "así funcionamos, también, con problemas como el acero chino, que amenazaban nuestra siderurgia". "Nuestra consejera fue a la reunión crítica para activar las medidas europeas antidumping. Estuvimos en Bruselas con los alcaldes vascos de las ciudades del acero, y así con decenas de problemas que arrancan en Basauri y se resuelven en Europa", ha enumerado.

También ha intervenido en el acto electoral Asier Iragorri, candidato a la alcaldía de Basauri, quien ha afirmado que el municipio tiene que seguir progresando y cuidando a las personas. "Nuestra mejor carta de presentación es el trabajo de estos años, pero tenemos retos por delante para poder avanzar aún más", ha manifestado.

Iragorri ha recordado que en estos ocho años de gobierno de EAJ-PNV, en Basauri se han levantado más de 500 viviendas protegidas, y ahora quiere impulsar la construcción de otras 345 en Azbarren, 245 de ellas en alquiler.

"Queremos continuar ampliando las opciones de ocio para nuestros txikis, con proyectos como la renovación y cobertura del parque de La Arena; y queremos seguir facilitando la movilidad y la accesibilidad de las y los basauritarras", ha concluido.