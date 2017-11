Ortuzar dice que es "imposible" negociar los PGE con "un 155 operativo y las instituciones catalanas disueltas"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que es "imposible" negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 con "un 155 operativo y las instituciones catalanas disueltas". Asimismo, no considera "un guiño" la decisión del Consejo de Ministros de dar luz verde a la nueva Ley Quinquenal de Cupo y a la reforma del Concierto Económico.

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale también se refiere al acuerdo fiscal alcanzado con el PSE y dice que personalmente sigue defendiendo que un tipo nominal más bajo en el impuesto de Sociedades haría "más competitivo a Euskadi". "Al PSE le ha sido imposible ir más allá. Nuestro socio se ha visto envuelto en esos debates de izquierdas, ideologizados y sacralizados", añade.

Tras reconocer que el PNV no da "ningún valor político ni considera un guiño" la decisión del Consejo de Ministros de enviar al Congreso la nueva ley quinquenal del Cupo y la modificación de la ley del Concierto, Ortuzar incide en que los jeltzales no van a "premiar a nadie por cumplir lo que había pactado".

Cuestionado por si la situación que se vive en Cataluña condiciona la relación con el PP, dice que "negarlo sería una necedad", ya que la política catalana está "atravesando la política vasca y la española".

De este modo, asegura en que la relación entre ambas formaciones es "muy fría y distante", pero "nosotros nunca rompemos con nadie y nuestra obligación es mantener una relación y un vínculo con todo el mundo".

"Pero pensar que, con el actual estado de las cosas, podamos hacer abstracción y negociar con el PP es estar fuera de la realidad", manifiesta.

En este sentido, reclama una vuelta a la normalidad institucional, ya que "con un 155 operativo, con unas instituciones catalanas disueltas, negociar los Presupuestos es un terreno impracticable para nosotros. Imposible".

Por otro lado, y en referencia a la negociación de las cuentas en Euskadi, considera que sería "curioso" que EH Bildu "castigara" al PNV por "eso que dicen que estamos cercanos a los del 155 y el PP lo hiciera por estar próximos al soberanismo".

PUIGDEMONT

Por lo que se refiere a la situación en Cataluña y la marcha del expresident Carles Puigdemont a Bélgica, afirma que una persona para defenderse de la justicia "tiene derecho a todo", aunque quizá para sus compañeros en el Govern que han sido encarcelados "su decisión de no ir a declarar ha sido mala".

"Pero no creo que él lo haga para escaquearse sino pensando en lo que es mejor para su causa", señala, para añadir que no entiende la decisión de la juez Carmen Lamela de enviar a prisión a los exconsejeros ya que "no había riesgo de huida, ni alarma social como cuando es un delincuente sexual".

Asimismo, denuncia que en el Estado hay un clima de involución democrática y territorial que no se vivía desde los años 80" y matiza que no sabe si los exconsejeros son presos políticos, pero "sí son políticos presos". Además, considera a Puigdemont el presidente legítimo de la Generalitat, porque "salió fruto de la voluntad popular expresada en el Parlamento".

Por otro lado, cree que afirmar que el artículo 155 era "inevitable" es "hacer trampa" y defiende que PP y PSOE deben entender que el modelo territorial está "en una crisis irreversible". "Hay que cambiarlo para que la gente no se plantee marcharse de España", indica.

Además, dice que el PNV no se ha sumado por ahora a la comisión de reforma constitucional en el Congreso de los Diputados porque con un 155 operativo y con la situación político-judicial que se vive "no reúne las mínimas condiciones".

ELA

Por otro lado, manifiesta que "nadie puede dudar de la vocación de solidaridad" del PNV con Cataluña, aunque acusa al sindicato ELA de querer "jugar el papel de la CUP y ser un contrapoder".

"Adolfo Muñoz habla de manera muy crítica pero nosotros le entendemos. El va a jugar a una estrategia desestabilizadora para intentar quitarnos de la calle y dejarnos aislados, pero nosotros tenemos más arraigo social", zanja.