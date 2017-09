Ortiz (PPCV) exige a Oltra que sea leal a la Constitución y "rompa" con las posturas al margen de la ley

Ortiz se ha pronunciado en estos términos en relación al "cruce de acusaciones y declaraciones subidas de tono de los miembros de Compromís, en referencia a que la corriente de opinión Bloc i País del Bloc Nacionalista Valencià --integrado en Compromís-- se desmarcase este viernes de las declaraciones realizadas por la coportavoz de la coalición y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que ha afirmado que el Govern debería renunciar al referéndum del 1 de octubre para llegar a una solución pactada.

"Hasta los suyos nos advierten de que la vicepresidenta no juega limpio y que está interpretando un papel" para "no perder el sillón", ha aseverado la 'popular', antes de preguntar a Oltra "de qué lado está", si de los que "defienden la radicalidad, como expresaban sus compañeros de Compromís, o de los que defienden el Estado de Derecho".

La secretaria general del PPCV ha reivindicado que "los valencianos merecen saber quién dirige su futuro y cuál es el futuro al que les dirigen". Asimismo, ha reclamado a la también coportavoz de Compromís que "ponga orden" dentro de su formación porque "en la defensa de la Constitución, no valen caminos intermedios".

"La Comunitat no se merece una vicepresidenta que no defienda abiertamente la Constitución y que juegue al 'tramoyismo' político con el único objetivo de mantener su despacho", ha señalado. "Hoy, más que nunca, necesitamos dirigentes que se crean, cumplan y defiendan la Carta Magna, no que jueguen a la indefinición porque la ambigüedad en la defensa de la ley solo trae problemas", ha zanjado.