Organizadores del acto en Madrid a favor del referéndum catalán no descartan recurrir la suspensión del mismo

El juzgado contencioso-administrativo 3 de Madrid ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Grupo Municipal Popular contra el acto del domingo en Matadero sobre la consulta en Cataluña, organizado por el colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir, por lo que queda suspendido de forma cautelar.

El anuncio lo ha hecho este martes en rueda de prensa urgente el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida. El edil ha declarado que el acto "había sido organizado por Ahora Madrid", concretamente por el número 41 de su lista, Pedro Casas.

El recurso fue presentado ayer y en él se pedía la suspensión cautelar e inmediata del uso del local municipal, la Nave de Terneras de Madrid, para "asegurar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria". El auto es firme y hay tres días para alegar. Almeida ha estado respaldado por trece concejales.

En declaraciones a Europa Press, Pedro Casas ha asegurado que aún no tienen la notificación del juez, y hasta que no la tengan, no podrán recurrir. Una vez esté en su poder, valorarán si es posible recurrirlo. De momento, continúan con la rueda de prensa convocada para mañana en Traficantes de Sueños, donde explicarán el contenido del encuentro.

Del mismo se ha expresado al ser preguntado por la celebración del acto a pesar de su suspensión. "No puedo decir ni sí, ni no; tenemos que valorar todos los escenarios y en función de ellos decidiremos", ha apuntado.