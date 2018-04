Camps dice que no conocía "para nada" a Orange Market y que quiso el Congreso del PP fuera en Valencia para venderla

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha asegurado este jueves que no conocía "para nada" a la empresa Orange Market y ha explicado que él propuso en un Comité Ejecutivo nacional del PP que el Congreso de 2008 --en el que Mariano Rajoy fue reelegido candidato-- se celebrara en Valencia, porque pensó que era "una buena forma de vender la ciudad y la comunidad autónoma". "Fue una decisión política", ha subrayado.

Así lo ha indicado Camps en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana, donde ha manifestado desconocer el motivo del retraso en el abono por parte del PP de la factura de 568.000 euros por la celebración en Feria Valencia del Congreso Nacional del PP en 2008.

Respecto a la relación entre Orange Market y la Feria Valencia, ha remarcado: "No tengo ni idea de cómo apareció Orange Market en Feria Valencia". "Ya lo he dicho mil veces, yo no sabía ni que existía Orange Market y, por tanto, sus responsables tal cual no existían", ha subrayado, para incidir en que esta mercantil no organizó dicho congreso, sino que fue una empresa madrileña.

En este sentido, Camps ha admitido que sabía quien era uno de los responsables de esta mercantil y uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, pero pensaba que era "un profesional liberal" que se encargaba de organizar los actos del partido. "Para nada tuve conocimiento jamás de la existencia de esta empresa. Nunca", ha insistido.

Sobre las declaraciones en esa comisión del extesorero del PP, Luis Bárcenas --quien apuntó que la celebración del Congreso en Valencia se había pactado en una cena en la que participó el propio Camps el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa; el extesorero, Álvaro Lapuerta y el exsecretario general del PP Ángel Acebes--, el 'expresident' ha negado este extremo y ha relatado que la decisión la tomó la Junta Directiva Nacional del partido.

"DE AHÍ TENÍAMOS QUE SALIR TODOS MUY UNIDOS"

Camps ha explicado que él lo propuso en el comité ejecutivo nacional, que se reunió después de las elecciones del 2008, y que fue "una reunión muy complicada". "Yo como sé que desgraciadamente cuando el centro derecha va separado pierde ante la izquierda pero cuando va unido gana siempre, me di cuenta que de ahí teníamos que salir todos muy unidos. Entonces yo hablé el primero en aquel comité y a mis compañeros les dije: Hoy podemos empezar a ganar las elecciones siguientes y es necesario ganar cuanto antes porque Zapatero nos destruye el país", ha explicado.

Asimismo, ha contado que mostró su apoyo a Rajoy y que, además, trasladó que "sería un honor que el PP hiciese un Congreso Nacional en Valencia" que era "un ejemplo de trabajo y prosperidad. "Creía que era la oportunidad para Valencia y una buena forma de vender la ciudad y la comunidad autónoma a alcaldes, concejales, observadores extranjeros y medios de comunicación y yo creo que la imagen de Valencia quedó magníficamente reflejada en los medios". "Fue una decisión política", ha subrayado.

En cuanto a los presupuestos y gastos del Congreso, ha indicado que supone que debía asumirlo la dirección nacional porque en el PP "los gastos de un congreso los paga la dirección nacional y los de uno local, la junta local". "Así es cómo funciona mi partido. Cada uno paga su congreso. Nosotros estábamos como buenos anfitriones", ha puntualizado.

OBRAS DE AMPLIACIÓN

Respecto al aumento del coste inicial en las obras de ampliación y modernización del recinto ferial, Camps ha señalado que supone que sería por "cuestiones técnicas del desarrollo de la propia obra" y ha remarcado que los temas técnicos y financieros no eran asuntos que correspondían al presidente de la Generalitat.

Por ello, se ha remitido a los informes de los técnicos para justificar la inversión correspondiente. Ha negado conocer las proyecciones financieras y ha ironizado: "Yo obviamente no iba preguntando por ahí por las proyecciones financieras".

Cuando ha sido insistido por el hecho de que durante las actuaciones se incorporarán al proyecto obras para la construcción de un túnel o una subestación eléctrica, ha indicado que era obra "no prevista", pero ha subrayado que eso no se puede considerar un sobrecoste. "El proyecto se hizo y ahí está. No sé quién fue la persona que no tuvo esa previsión del túnel y subestaciones eléctrica, pero si están bienvenidas sean", ha comentado.

MÁS AGUJEROS QUE UN QUESO GRUYER

Insistido por el "agujero de 1.000 millones" que supusieron estas obras de ampliación, Camps ha subrayado que "la feria está construida" y, por tanto, no hay agujero. "Si quiere hablar de agujeros hablemos de ustedes que eso es más que un queso Gruyer", ha indicado, para subrayar que lo que sí fue un "sobrecoste" fue la construcción del velódromo de Benimàmet durante la etapa como concejal de deportes en el Ayuntamiento de Valencia del actual síndic del PSPV, Manolo Mata, que tenía una previsión de coste de 600 millones de pesetas y "acabó costando 1.450 millones de pesetas" y, además, "no valía para nada".

Ha defendido además que la gestión de la feria pasaba por los controles "que correspondían" y "nunca nadie dijo que había un problema". "No hay en estos momentos problemas respecto a la fiscalización y ustedes aseveran cosas que nadie asevera. La feria como toda instancia que recibe trasferencias públicas tendrá seguro los controles que corresponden", ha defendido.

En este sentido, ha subrayado que desde la Generalitat cualquier transferencia de capital se hacía con control. "Esto no es un grupo amigos que se reúne una mesa camilla y dice 'esto para aquí o para allí'. Estoy absolutamente convencido todo se controlaría conforme correspondería", ha remarcado.

Preguntado por si era consciente e que el patronato "no tenía información detalla", ha negado este extremo y ha indicado que no le suena que "se le escondiese algún tipo de dato".

"¿Para qué se les iba a ocultar datos?", se ha preguntado, para remarcar: "Ni me encaja con la actitud de quienes llevaban la Feria ni con ninguna persona del patronato. No sé cuántas veces se reunió el patronato, pero estoy convencido de que cualquier persona que pedía algo se le daba cuenta".

Francisco Camps ha insistido así en que, sin la ampliación, la feria "habría perdido capacidad de exigencia" y "ahora sería un espacio que no podría competir con Barcelona y Madrid".