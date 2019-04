Oramas no prevé que el 'caso Las Teresitas' afecte a CC: "No he tenido nada que ver"

"Yo no he tenido nada que ver con el tema de Las Teresitas", ha señalado en una entrevista concedida a 'Cope Canarias' y recogida por Europa Press, subrayando que "nunca" habla de este caso judicial por sus "circunstancias personales" --es hermana de Pía Oramas, arquitecta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que alertó del sobreprecio de la compraventa y cuyos informes no fueron estimados--.

Oramas ha apuntado que los hechos ocurrieron hace más de quince años y "nadie es perfecto", y ahora ha habido una sentencia condenatoria --la última, del Tribunal Supremo-- que se debe respetar y acatar.

Ha puesto como ejemplo que "en medio" del juicio de los ERE, el PSOE ganó las elecciones en Andalucía, y lo mismo hizo el PP en España en el momento álgido del caso Gurtel y Luis Bárcenas.

En esa línea, ha dicho que los partidos políticos "no tienen que pagar los errores" que puedan cometer personas a título individual, como malversación de fondos públicos o apropiación indebida.