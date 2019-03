Ana Oramas y María Fernández, cabezas de lista de CC al Congreso por Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas

Así lo ha informado la secretaria de Organización de CC, Guadalupe González Taño, tras un encuentro del Comité Político Nacional en el que se han designado las candidaturas al Congreso y al Senado en las elecciones que tendrán lugar el próximo 28 de abril.

En cuanto a las candidaturas al Senado, José Manuel Pitti encabezará la lista electoral de CC por Tenerife y Francisco Candil por Gran Canaria. El candidato por La Palma será Onán Cruz; por La Gomera, Consuelo Rivero, y por Lanzarote, Luis Arraez. La elección de los candidatos al Senado por las islas de El Hierro y Fuerteventura, así como el segundo de la lista por Gran Canaria, se acordará en la Comisión Permanente que se celebrará la próxima semana.

Guadalupe González Taño ha destacado que la elección de candidatos se ha adoptado por unanimidad y resaltó que se trata de personas "muy capaces, muy preparadas, con muchas ganas y que van a darlo todo" para recordar a los canarios la importancia de incrementar la presencia de CC en Madrid para conseguir los objetivos marcados.

Ana Oramas, por su parte, remarcó que estas elecciones generales son una oportunidad única para Canarias: "Después de aprobado nuestro REF y nuestro Estatuto tenemos el reto de que los gobiernos de España cumplan los derechos de los canarios, unos derechos que ya están blindados al máximo nivel, pero que, como hemos podido comprobar, hace falta que esté el nacionalismo canario en Madrid para que entiendan y se atienda a Canarias".

"Coalición Canaria es una oportunidad para los canarios, que no tienen que decidir entre las izquierdas y las derechas, pueden decidir por Canarias, por Coalición Canaria", continuó la candidata, quien remarcó que, desde CC, van a seguir luchando por la ciudadanía de Canarias: "Somos el equipo que necesitan las islas para luchar por nuestra tierra y por nuestra gente, gobierne quien gobierne este país".

Ana Oramas añadió que Canarias "tiene la suerte de no tener que elegir entre Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Casado o Rivera; Canarias puede elegir Canarias, puede elegir luchar por esta tierra con un equipo magnífico de hombres y mujeres de todas las generaciones, preparados y con experiencia en la vida ciudadana y en la vida política".

La candidata de CC al Congreso por la provincia de Las Palmas, María Fernández, aseguró que Canarias está viviendo un momento "importantísimo" y reconoció que quería formar parte de él: "Animo a la gente de mi generación a que salgan y que tomen partido. Me voy a dejar la piel por Canarias porque si no la defendemos nosotros ha quedado clarísimo que nadie la va a defender".

María Fernández recordó que Canarias "ha sufrido en los últimos años un maltrato que ha quedado patente". "Si no llega a ser por esta voz alta y clara que teníamos en el Congreso, los derechos de los canarios no se habrían reconocido". La candidata al Congreso tiene claro que no pueden dar un paso atrás: "Si no llega a ser por esta voz fuerte, alta y clara, habríamos perdido mucho. Ha quedado claro que cuando Canarias tiene voz, pero no tiene voto Canarias siempre pierde". La candidata considera que el reto en esta campaña es ilusionar: "Ani no está sola; va acompañada de un gran equipo".