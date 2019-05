Política

http://www.teinteresa.es/politica/Oramas-CC-Pedro-Sanchez-elecciones_0_2243175769.html

Oramas (CC): "A Pedro Sánchez no le va a temblar la mano convocar elecciones en octubre"

La diputada Ana Oramas ha querido dejar claro que Coalición Canaria "no va a ser en ningún caso ni el [voto] 173 ni el 175" que permita la investidura de Pedro Sánchez y ha asegurado que al presidente en funciones "no le va a temblar la mano" si tiene que convocar elecciones en octubre. Además, ha afirmado que dicha investidura no está ligada a las negociaciones que se puedan llevar a cabo en Canarias entre el PSOE y CC porque ésta es "totalmente incompatible".