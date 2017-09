Opositor cree que el exvicepresidente uruguayo debió enfrentar un juicio político

El diputado del opositor Partido Nacional de Uruguay (PN) Pablo Iturralde dijo hoy, luego de la votación del Parlamento que aceptó la renuncia a la Vicepresidencia de Raúl Sendic, que él decidió no apoyarla ya que el exvicepresidente debió enfrentar "un juicio político".

"Debimos haberle iniciado un juicio político de acuerdo a lo previsto en el artículo 193 y 203 de la Constitución de la República", expresó Iturralde, quien agregó que la posible renuncia de Sendic debía tener una discusión "mucho más a fondo".

Las declaraciones del diputado se dieron luego de la reunión de la Asamblea General en el Palacio Legislativo en la que se aprobó de forma unánime (ya que Iturralde se retiró de la sesión) la renuncia presentada por Sendic y se votó la asunción de su sucesora, la senadora Lucía Topolansky, esposa del expresidente José Mujica.

El exvicepresidente se vio envuelto en una polémica luego de que el semanario local Búsqueda publicara los gastos en los que incurrió al utilizar una tarjeta corporativa de la petrolera estatal Ancap, de la que fue vicepresidente (2005-2009) y presidente (2009-2013) y tras semanas de incertidumbre resolvió renunciar.

Si bien todos los partidos políticos con representación parlamentaria habían acordado no llevar a cabo un debate durante la votación y que fuera un mero trámite de unos pocos minutos, Iturralde creía conveniente una discusión.

Ante la negativa del PN, decidió no participar de la sesión ya que nunca vota "en contra de lo que ha hecho" su partido.

"Me parece que no correspondía votar una renuncia por motivos personales, el país entero sabe que aquí no hay motivos personales, sino una investigación a fondo de la Justicia de un caso que le ha salido al país más de 1.000 millones de dólares", subrayó el diputado.

Asimismo, señaló que si bien el partido político de Sendic, la coalición de izquierdas oficialista Frente Amplio, ya lo juzgó mediante el Tribunal de Conducta Política, era necesario que el Parlamento, "la casa del pueblo", también lo hiciera.

Por otra parte, el diputado consideró que este es "un día muy doloroso para el país" y por ello es necesario "mandarle señales al país" sobre lo que se quiere hacer desde el sistema político.