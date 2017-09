El jefe del Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN aboga por la integración europea en Defensa y Seguridad

El general de División del Ejército del Aire Rubén Carlos García Servert, comandante del Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN, ha abogado este viernes por que los Estados miembro de la Unión Europea (UE) alcancen una integración en materia de Defensa y seguridad porque, en su opinión, la Defensa de Europa "o es defensa europea o nada".

Así lo ha dicho en una conferencia que ha dado esta viernes en la última jornada del encuentro 'El futuro de la Unión Europea en el 60 aniversario de los Tratados de Roma', en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, en la que ha ofrecido "opiniones personales", como que cree "honestamente" que se va a avanzar en "cooperaciones reforzadas".

En esta conferencia, García Servert ha asegurado que aunque pueda ser "un poco tajante", al hablar de estos ámbitos no es "como las cuotas de leche", ya que, ha proclamado, "o estoy dispuesto a morir por mi vecino o no hay defensa". Es decir, que desde su punto de vista la "Defensa real" no sólo se basa en la cooperación, sino en que "si mañana uno los socios es atacado, si vamos o no a morir a su lado".

Asimismo, ha considerado que la declaración del Consejo Franco-Alemán sobre seguridad y defensa del pasado 13 de julio es "el primer elemento concreto sobre el papel" para lograr un "empuje considerable" a la Defensa europea en "complementariedad" con la OTAN.

En esta línea, ha indicado que "la clave" es "si vamos a ser capaces, sobre este germen, de encontrar una masa crítica" de miembros de la UE que tire "hacia adelante con compromisos firmes". A su juicio, hace falta un "salto cualitativo" en este terreno.

También ha valorado que sin esta integración Europa "hoy no tiene defensa posible", por lo que ha insistido en que "necesariamente" hay que integrarse "con quienes se comparte un marco de valores".

García Servert ha asegurado que "quizás convendría" explicar esta necesidad de integración a quienes propugnan "una renacionalización de la seguridad", así como a la opinión pública y a la juventud europeas.

Es más, ha defendido que es "imprescindible" compartir con la ciudadanía de forma "clara y rotunda" que "los derechos y libertades que disfrutamos no son gratis en euros ni en vidas".

Teniendo en cuenta el escenario actual que vive la UE, el general ha asegurado que el uso de tecnologías o la integración en seguridad y militar "hoy no solo es posible y deseable", sino "absolutamente imprescindible".

Asimismo, ha apuntado que la respuesta de todos los países de Europa ha de ser "en primer lugar y fundamentalmente individual", es decir, la "asunción individual de responsabilidad de todos los ciudadanos".

En segundo lugar, se ha referido a la necesidad de "reforzar la capacidad de defensa" de la nación y el Estado, tarea en la que ve "esencial" la "unidad de acción".

Y, finalmente, "ante las amenazas" del mundo globalizado, ha reivindicado que "el siguiente escalón esencial" es Europa.

"LLAMADA A LA YIHAD CONTRA ESPAÑA"

Desde su perspectiva "personal", también es "incuestionable" que la visión de la "Rusia Imperial" que plantea el presidente ruso, Vladimir Putin, "salta siempre en primer lugar a la palestra" en la medida en que, tal y como ha asegurado, la visión de Putin "no comparte un modelo de valores, libertades y Estado de Derecho" como el europeo.

Sin embargo, ha advertido de que Rusia no es "la primera amenaza", sino que Europa esté señalada como "objetivo" del yihadismo y también se ha referido, concretamente, la "llamada a la yihad contra España". En este punto, ha recordado los atentados del pasado jueves 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

El general se ha felicitado porque "gracias a Dios fue menor de lo que pudo haber sido" y ha comentado que ante este tipo de atentados la pregunta que surge "es cómo es esto posible, qué genera tanto odio desbocado". De esta forma, ha calificado de "amenaza particularmente preocupante" este "odio a occidente".

FUERA DEL ESTADO DE DERECHO "SOLO CABE LA TIRANÍA"

De la misma manera, ha afirmado que fuera del Estado de Derecho "solo cabe la tiranía" y ha alertado de que "el mayor riesgo en un mundo imprevisible" consiste en abordar estos ámbitos desde la "superficialidad", la "debilidad" y la "autocomplacencia".

Para el general, "la situación va a peor", por lo que ha defendido que hay que subrayar "sin rodeos que el mayor riesgo al que nos enfrentamos en Europa es una insuficiente defensa" de los valores y libertades europeas. Y ha asegurado que "echa de menos" un "proyecto colectivo, emocional, ilusionante, por el que merezca la pena vivir".

Al mismo tiempo, ha considerado que "el fracaso" de la mayor parte de los análisis sobre Defensa europea es "no partir de una correcta percepción de los riesgos y amenazas" a los que se enfrente, a su juicio, la UE. "La UE es la única solución razonable en un mundo de riesgos y amenazas globalizados", ha concluido.