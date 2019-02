Política

http://www.teinteresa.es/politica/Omnium-responde-Exteriores-democracia-espanola_0_2172982734.html

Òmnium responde al vídeo de Exteriores con otro en el que critica la democracia española

Òmnium Cultural ha publicado este sábado un vídeo criticando la democracia española en respuesta al de la campaña promocional 'This is the real Spain', publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para promocionar España como uno de los países más abiertos y modernos del mundo.