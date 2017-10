Oltra critica la tendencia a "recentralizar" España: "Grande, una y lo de libre ya tampoco hace falta"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha criticado la tendencia "de una parte de la derecha española" de "recentralizar" España: "Grande, una y lo de libre ya tampoco hace falta", ha dicho. "Vamos directamente no al régimen del 78, sino al del 57 o el del 49. Hay gente que defiende esto y creo que esa no es la vía", ha manifestado.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada su opinión sobre la situación que atraviesa Cataluña y por si considera que puede haber un retroceso en el modelo de estado de las autonomías.

Al respecto, la vicepresidenta ha alertado de que es "obvio" que hay una tendencia recentralizadora en el modelo de estado y ha asegurado que en el discurso público "está presente todos los días". Ha indicado que no se puede entender, si no es desde este parámetro, la "amenaza" a la Junta de Castilla La Mancha de aplicar el artículo 155 de la Constitución por no cumplir el déficit. "Que por cierto no sé que aplicaríamos al Gobierno de España que tampoco cumple el déficit... Ahí tendríamos que aplicar la justicia divina", ha ironizado.

"Entiendo que hay una parte de la derecha española --ha insistido-- que camina hacia una recentralización de España. Y no es que vayamos a un modelo federal de más autonomías, sino que vamos directamente no al régimen del 78, sino al del 57, 49..."

Por otro lado, preguntada por la postura que está adoptando el PP al "intentar asociar" al gobierno del Botànic con movimientos nacionalistas que había en Cataluña, Oltra ha advertido de que "en política todo no vale".

La vicepresidenta ha indicado que no le preocupa que esta "demagogia peligrosa" que hace el PP y Ciudadanos pueda afectar a la estabilidad del Acord del Botànic. Lo que sí le preocupa es que este discurso "incendiario y falso" de intentar asimilar el Gobierno del Botànic al independentismo catalán "lo que hace es envalentonar y hacer más agresivos a determinados grupos extremistas que usan la violencia como respuesta".

En esta línea, ha lamentado que el PP intente sacar rédito electoral "con irresponsabilidad y falta de ética política" ya que su discurso "puede tener unas consecuencias de crispación de la población". Un partido responsable, a su juicio, "tiene que intentar que haya paz social y no violentar a la sociedad".

"HIGIÉNICO" Y "SALUDABLE"

Por otra parte, interpelada por la diversidad de opiniones entre el Consell y los partidos que integran el Pacte del Botànic en relación con lo que ocurre en Cataluña, Oltra opina que es "higiénico" y "saludable" separar las instituciones de los partidos. "Aquí tuvimos muchos años de confusión entre instituciones y partidos y así también se confunde la caja", ha dicho, para apostillar: "Uno confunde la política, la caja y hay un problema grave de corrupción".

Así, ha pedido separar la postura del Consell de la de los partidos. "Esto no tiene por qué generar ningún problema", ha aseverado. En su opinión, "no puede ser lo mismo la postura de un gobierno que la de los partidos porque los partidos tienen intereses partidistas y los gobiernos no deben tenerlos".

Las instituciones, ha proseguido, "tienen intereses generales para toda la población, aunque en este país es difícil de entender". "Los partidos expresan sus posturas partidistas y, en cualquier caso, el interés partidista ahí es legítimo. En un gobierno entiendo que no", ha aseverado.

Así, ha reiterado la postura del Consell con Cataluña que ya avanzó este jueves el presidente de la Generalitat, Ximo Puig: "Si Carles Puigdemont --el president catalán-- convoca elecciones, el Gobierno valenciano está en contra de la aplicación del 155".

Esta es la postura del Consell y "todavía estamos a tiempo de que el escenario de aplicación del 155 no se produzca y de que en Cataluña se pueda caminar hacia una normalización de la situación a través de las urnas. Y sobretodo a la preservación del autogobierno que tanto costó de conseguir en este país".

A su juicio, "preservar el autogobierno es el primer paso que necesita Cataluña, y necesita después un periodo de democracia donde la gente pueda expresarse en las urnas y después un periodo de diálogo, de entendimiento institucional y de arreglar cosas a través de la política".

En esta línea, preguntada por la probabilidad de que no haya elecciones, Oltra ha respondido: "Aquí las cosas cambian de minuto en minuto. Y tampoco es bueno ir añadiendo especulaciones". "Como pienso que esta situación es un poco surrealista, pienso que lo mejor es mantenernos en la postura que ayer expresión Puig. Escenarios posibles hay 14.600 y no vamos a tener respuesta para cada uno. A medida que se produzcan acontecimientos, iremos haciendo valoraciones", ha dicho.