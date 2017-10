Oltra pide a los partidos políticos "responsabilidad" para "no alentar" actos violentos como los de 9 d'Octubre

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha apelado este viernes a la "responsabilidad" de los partidos políticos para "no aumentar la crispación" y "no alentar" actos violentos e insultos agresivos como los que se vivieron el la ciudad de València el pasado 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, al ser preguntada por los incidentes ocurridos a lo largo de la jornada, en la que durante la Procesión Cívica de la mañana hubo insultos a los políticos de Compromís y Podemos, y durante la tarde se produjeron incidentes violentos protagonizados por grupos de ultraderecha contra la manifestación vespertina del 9 d'Octubre.

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha defendido que "eso se cura con respeto y cultura democrática" al tiempo que ha subrayado que "los partidos políticos tienen ahí una responsabilidad de no alentar este tipo manifestaciones e insultos agresivas violentas". "La base democrática es que todas las ideas caben siempre en el marco de reunión pacífica, de expresión libre de las ideas de una manera respetuosa", ha recordado.

En este sentido, ha lamentado que vio "todo un partido político allí con la gente con sus banderitas que insultaban a los gobernantes que pasaban" durante la Procesión Cívica. "Eso es difícil de digerir, aumenta la crispación" y "envalentona a los de la tarde", ha advertido.

"Ponerse ahí con la bandera de un partido a insultarte y decirte de todo...". "Estos son los partidos que tenemos, creo que aquí tenemos que hacer una reflexión todos", ha insistido, y ha recordado que cuando no se está de acuerdo con un gobernante "está el parlamento, el debate y la palabra: esa es la democracia", ha sentenciado.

Oltra ha confesado que le da "lástima" que delante iba la Senyera, "los símbolos de lo que nos ha de unir" mientras al lado recibían insultos. "No sé yo si es muy edificante como pueblo, tenemos que hacer una reflexión colectiva", ha reiterado. A su juicio "a la gente le hace falta mucho amor en esta vida. Me dan ganas de darles un abrazo cuando están tan desencajados pero es arriesgado", ha admitido.

No obstante, ha reivindicado que "el fascismo se combate con cultura democrática en cultura política. No tendría que haber lugar para la gente que se manifiesta violentamente, no solo la coge un bate de béisbol y da golpes, sino también para la violencia verbal, el insulto, la falta de respeto a los otros. "Eso no deja de ser preocupante", ha admitido.

"ESPELUZNANTE BIBERÓN DE ODIO"

De hecho, ha explicado que, más que impresionarle la gente tatuajes amenazadores de ideología marcadamente extremista y violentos, le "preocupaba mucho la gente con apariencia de normalidad, que con sus hijos allí te están diciendo del mal que te tienes que morir y menos bonica te dicen de todo".

Oltra ha asegurado que vivió "imágenes espeluznantes" ante personas "con los niños en brazos, los niños absolutamente aterrorizados con los padres y madres gritándonos desencajados". "Esa es la manera en la que se inocula el odio, desde pequeños, es como un biberón de odio", ha alertado.

En cualquier caso, no cree que se trate de una cuestión valenciana, dado que "en el centro y norte de Europa empieza a ser una amenaza política y los partidos extremistas de derecha están empezando a entrar en los Parlamentos". "Parece que Europa no haya terminado de entender la lección del siglo pasado y de lo que pasó cuando los fascismos tomaron el poder en Europa", ha lamentado.

"UNA PERSONA DE IDEOLOGÍA VIOLENTA NO REPRESENTA AL FÚTBOL"

Preguntada por el protagonismo de grupos vinculados a la afición valencianista en los incidente de la tarde, Oltra ha querido dejar claro que "este tipo de personas no representan a la afición del fútbol, la mayoría de aficionados son gente de paz". De hecho, ha recordado que son muchos los equipos de fútbol que han tenido "extremistas de derecha, nazis, fascistas en sus gradas" pero ha valorado que "los clubs hacen esfuerzos, muy loables, para que estas personas no estén en las gradas de ningún campo de fútbol".

A su entender, "una persona de ideología fascista violenta no representa al fútbol, no representa el deporte y no representa al club aunque se ponga el escudo", ha sentenciado.

En cuanto a si ha habido algún contacto con el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, a raíz de los incidentes del Día de la Comunitat, Oltra ha explicado que contactó con él ese mismo día para pedirle que garantizara el derecho a manifestarse a la reunión pacífica del artículo 21 de la Constitución.

Ahora hay una investigación abierta por parte de la Delegación del Gobierno y espera que "los extremistas de derecha violentos que estaban agrediendo a las personas que habían ido en el ejercicio de su derecho de reunión pacífica que lleva convocándose más de 30 años" sean puestos a disposición judicial y "respondan por sus actividades delictivas".

"NO SÉ LAS PRIORIDADES POLÍTICAS EN LAS ÓRDENES A LA POLICÍA"

Por último, preguntada por la detención de una yayoflauta en la misma jornada por presuntamente llamar "facha" a una pareja, Mónica Oltra ha asegurado que no sabe "cómo se explica eso".

"No sé las prioridades políticas en las órdenes que se dan a la policía de combatir el crimen. Se le habría de preguntar a quien tiene la competencia el criterio que ha utilizado para detener a una anciana" y "cómo se ha medido la peligrosidad de esta señora frente a los que directamente daban golpes y patadas. No lo sé explicar", ha concluido.