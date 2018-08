Oltra resta importancia a las discrepancias en el gobierno valenciano que son "puntuales"

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha señalado que las discrepancias surgidas en el seno del Consell en la pasada semana han sido "cuestiones puntuales, lecturas diferentes" y la política "no es una cuestión de ordeno y mando, es una cuestión de llegar a acuerdos, saber dialogar, transigir, escuchar". Y ese debate, ha resaltado, "a veces tampoco está mal que sea en público".

En una entrevista concedida a Europa Press, Oltra ha señalado que los dos puntos de fricción --el voto del techo de déficit y la comisaría especializada de violencia de género-- "no van a traer más trascendencia" y ha reiterado que "las diferencias de opiniones no son malas, lo malo es cuando solo decide uno".

Parafraseando a Sigmund Freud, ha agregado: "Si dos siempre están de acuerdo en todo es porque uno piensa por los dos, aquí todo el mundo tiene que pensar por sí mismo y esa inteligencia ponerla al servicio de un proyecto común, eso exige debate y divergencia".

Preguntada sobre esas diferencias en torno a la comisaría especializada en violencia de género en la Ciudad de la Justicia de València, en virtud al acuerdo entre la Conselleria de Justicia y el Ministerio de Interior, Oltra ha asegurado que no ha hablado con la titular de Justicia, Gabriela Bravo, tras el reproche público sobre las competencias en esta cuestión que le realizó a través de Twitter, pero coincidirán en el próximo pleno del Consell y lo harán.

Ese proyecto "era lo que planteaba el anterior gobierno del PP, querían emplazarlo en la Ciudad de la Justicia y nuestra directora general (de mujeres) tuvo varias reuniones en el sentido de intentar convencer para que el emplazamiento fuera anexo al Centro Mujer 24 Horas (CM24H)", ha indicado Oltra.

De ahí que "la sorpresa fue que con este gobierno se anunciara un acuerdo" cuando la directora general había estado trabajando en otro sentido, ha subrayado la vicepresidenta, que ha señalado que va a seguir trabajando en su proyecto "porque las competencias en esta cuestión son de la Conselleria de Igualdad" y espera reunirse con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, en el mes de septiembre para abordarlo.

La vicepresidenta ha destacado que el 60 por ciento de las mujeres víctimas de violencia de género atendidas durante el primer semestre de 2018 en la red de CM24H presentaron denuncia y ha insistido en la conveniencia de ubicar allí esa oficina especializada de denuncias en una zona contigua al centro de València, donde existe un espacio concebido para albergarla.

Esta oficina permitiría "completar el circuito" que siguen las víctimas, que antes son atendidas por psicólogas, trabajadoras sociales y asesoradas por letradas.

"Cuando una mujer llega a un CM24H no la puedes llevar directamente a denunciar porque si aceleras el proceso de denuncia si ella no esta preparada lo más probable es que se trunque y acabe no presentándose al juicio, no declarando en contra del agresor porque se arrepienta a mitad de camino", ha advertido la titular de Igualdad.

UN ESPACIO "MÁS AMABLE" QUE UN JUZGADO

Por ello, se da apoyo para "resetear" y "que se vean con fuerzas para denunciar" y de ahí la conveniencia de que la oficina de denuncias sea "contigua a todo este sostén profesional" presentando este paso como uno más, "natural", en un espacio "más amable" que una comisaría al uso o un juzgado.

Y es que juzgado, ha advertido, "siempre es un lugar en el que te vas a ver con tu agresor, es un lugar de conflicto y es un lugar que te avanza ya la confrontación que vas a tener que tener".

"Cuando algo no acaba de funcionar y llevamos ya 28 mujeres asesinadas este año en España es porque algo tenemos que hacer mejor y hay que intentar probar hacer cosas nuevas y eso era, es, algo pionero que creo deberíamos probar", ha incidido.

ATENCIONES A VÍCTIMAS EN CENTROS MUJER 24H

Según los datos de la Conselleria, en el primer semestre del año los CM24H atendieron a 1.145 víctimas de violencia de género. De ellas, 705 (61,6%) han interpuesto denuncia y un 47,3% tienen orden de protección.

Además de las 1.145 mujeres atendidas por primera vez en los centros de València, Castellón, Alicante, Dénia y Torrevieja, han sido también atendidas en este periodo otras 1.177 mujeres que llevaban seguimiento de años anteriores y 346 más porque se han retomado su expedientes.

La problemática más frecuente detectada en este periodo ha sido la del maltrato físico y psíquico (759 casos, el 66,3% del total)y la segunda los malos tratos psíquicos (306 mujeres, el 26,7%).

Además, se atendió a 80 mujeres por problemáticas relacionadas con violencia sexual, de las que 38 acudieron a los centros por agresión sexual, 31 por abuso sexual y 6 por acoso sexual en el ámbito laboral. También se atendió a cinco mujeres víctimas de trata de mujeres con fines de explotación sexual, habiendo interpuesto denuncia todas ellas.

PERFIL DE LAS MUJERES

Mujer española de entre 31 y 40 años, con hijos, con estudios secundarios y dependiente económicamente de otras personas, es el perfil medio de la mujer atendida.

Respecto a la nacionalidad de las mujeres, el 71,4% son españolas y el 28,6% restante extranjeras. En cuanto a la procedencia territorial, el 44,2% de las mujeres atendidas proceden de la provincia de Valencia, el 31,9% de Alicante y el 22,8% de Castellón.