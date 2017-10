Oltra dice que lo ocurrido en su casa no fue un 'escrache' y quien lo compare "está haciendo cobertura al fascismo"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha aseverado este viernes que lo ocurrido en la noche del miércoles a las puertas de su casa "no es un escrache" porque no había una reivindicación política o social, sino que "había unos fascistas enmascarados" con caretas que en una película "lleva un psicópata asesino" y "quien compare eso le está haciendo cobertura al fascismo en la sociedad" y está "alimentando una de las mayores amenazas" que puede tener la democracia.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada sobre el escrache de un grupo de extrema derecha a las puertas de su casa que desplegó una bandera a favor de la unidad de España, un hecho por el que este viernes la Abogacía de la Generalitat, a solicitud y previa autorización del presidente, Ximo Puig, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia al considerar que esta acción puede ser constitutiva de un delito de acoso u otros como odio o desórdenes públicos.

Oltra, que ha indicado que no se personará como acusación particular al considerarse "muy bien representada" tanto por la Abogacía como por el Ministerio Público, encargado de defender el interés general, ha indicado que esta acción judicial es la respuesta que permite la arquitectura del Estado de Derecho para hacer frente al fascismo.

Ha querido precisar que este incidente no puede considerarse un escrache, sino "otra cosa", porque en un escrache un colectivo presenta una reivindicación política o social concreta y protesta "ante un cargo público en cuestiones relacionadas con el ejercicio de su cargo, a la luz del día y con la cara descubierta".

Ella, ha recordado, ya los ha vivido y ha puesto como ejemplo cuando se le acercó en un acto un grupo de personas defensoras de la tauromaquia, a quienes atendió y escuchó sus reivindicaciones.

"Lo del otro día en mi casa no es un escrache: había unos fascistas por la noche, enmascarados con máscaras de la película Scream, donde la máscara la lleva un psicópata asesino en serie, poniendo la música del himno con la letra franquista y con ninguna reivindicación de contenido político y social más allá de amedrentar y lanzar un mensaje claro a mí y a mis hijos de te tenemos señalada, no nos gusta cómo eres, cómo piensas y sabemos dónde vive tu familia, así que cuidadito", ha indicado.

"COBERTURA A NAZIS Y FASCISTAS"

Por ello, ha indicado que haya quien quiera equiparar este hecho con las reivindicaciones de un colectivo social como la PAH que, "en un momento determinado dijo basta a que la gente se suicidara" al perder sus casas mientras se rescataba con dinero público a los bancos.

Quien defiende esa comparación, ha proseguido Oltra, "le da cobertura a los nazis y fascistas que van a una manifestación pacífica y le abren la cabeza a la gente". Así, ha advertido que "cada partido, colectivo, entidad y persona debe decidir dónde debe estar, en la democracia o en el fascismo, y no hay equidistancia".

La historia, según ha indicado, "debería ser una lección de la amenaza que supone el fascismo" y quien no lo vea así puede que "no haya entendido nada de nuestra historia" o ha estado "muy cómodo en la parte más negra de nuestra historia".

La vicepresidenta, que no ha cambiado nada respecto a su protección personal a raíz de este hecho, ha indicado que tiene prevista una reunión con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, que espera se produzca "pronto".

Preguntada sobre si se arrepiente de no haberse solidarizado en su momento con políticos que sufrieron escraches, se ha remitido a sus palabras anteriores y ha apuntado que "siempre" se ha solidarizado con políticos que entiende "han recibido un trato que no se ajusta a los derechos constitucionales", poniendo como ejemplo su condena al mensaje "machista" que fue dirigido a la dirigente de Ciudadanos Inés Arrimadas.

ORTIZ DEBE "REVISAR SU CULTURA DEMOCRÁTICA"

Por otra parte, Oltra también ha sido preguntada por las declaraciones de la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, que ha condenado el escrache a Oltra pero ha reclamado aplicar la "misma rotundidad" a "otros ataques" y ha recordado --en alusión a la vicepresidenta-- que "ha habido personas que han llevado al hemiciclo de las Corts camisetas con la cara de un dirigente del PP y el lema 'Se busca'" --en referencia al expresidente Francisco Camps--

"Yo me puse una camiseta que decía 'wanted only alive' ('se busca, solo vivo') y eso no era casualidad, por si alguno podía inferir que había una sutil amenaza detrás", ha dicho. Ha indicado que respondía al hecho de que "se eludía el control parlamentario" por parte del expresidente Camps, "en una espiral de eludir controles que nos han llevado en esta comunidad a tener los gobiernos más corruptos probablemente de la Europa occidental".

Además, ha incidido en que era diputada, la llevaba en sede parlamentaria y con la cara descubierta: "Ante todo el mundo, porque sistemáticamente nos tapaban la boca".

Por ello, ha criticado que Ortiz equipare eso a lo ocurrido frente a su casa por parte de "señores fascistas, personajes de la oscuridad" y le ha urgido a revisar "urgentemente su cultura democrática" porque "es indignante que una dirigente de un alto nivel compare la camiseta que me puse de Camps con los fascistas que con la capa tapada, encapuchados, con una máscara de un asesino en serie de plantaron en mi casa".

"Si eso lo dice en serio, igual ya no hace falta España 2000 porque ya tenemos a la señora Ortiz, debería retractarse", ha concluido.