Oltra no ve "creíble" la declaración de Rajoy: "Si no sabía nada, ¿por qué dio la orden de echar a Correa?"

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Mónica Oltra, ha cuestionado la decisión de Rajoy de echar a Correa en el caso de que no supiera nada y, en el caso contrario, su decisión de no denunciarlo: "Algo sabría, y si sabía algo, ¿por qué no fue a los tribunales?", ha preguntado, y ha añadido: "Su obligación era ir al juzgado".

Durante las más de dos horas durante las que Mariano Rajoy ha comparecido ante el tribunal del 'caso Gürtel' en calidad de testigo, ha asegurado que "jamás" supo de ninguna financiación ilegal en el partido que lidera, y ha alegado que su responsabilidad era "política, no contable". A este respecto, Oltra ha insinuado que eso no es así: "Cuando la trama tiene esta envergadura grandísima, claro que se enteraba".

"No podemos alegar ignorancia y luego ir de héroe", ha reprochado la vicepresidenta de la Generalitat valenciana a Rajoy sobre la orden que dio para no volver a contratar a Correa tras recibir informaciones, según él y pese a no tener pruebas, de que algo no se estaba haciendo como debiera.

En ese sentido, Mónica Oltra se ha quejado de que la Comunidad Valenciana fuera tratada, a su juicio, como el "vertedero del Partido Popular": "Echó al corrupto y nos lo mandó a Valencia", ha afirmado. "¿Lo sabía o no lo sabía? Si no lo sabía, ¿por qué dijo que se le echara?", se ha preguntado, y ha concluido con que a ella le parece de sentido común: "No hace falta ser un lince para darse cuenta", ha zanjado.