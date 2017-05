Oltra niega que la victoria de Sánchez debilite a Puig: "El presidente de la Generalitat tiene el apoyo del Botànic"

"Al presidente de la Generalitat no le afecta el resultado de las primarias del PSOE en la parte que yo represento", ha insistido Oltra a los medios de comunicación, al ser preguntada sobre si la victoria de Sánchez a nivel nacional y en la Comunitat Valenciana, tras el apoyo público del también secretario general del PSPV a Susana Díaz en el proceso de primarias del PSOE, "debilita" a Puig y si el resultado "conviene" a la Comunitat Valenciana.

Al respecto, Oltra ha considerado que el Consell "queda al margen de cualquier tribulación interna del partido". "El secretario general del PSPV tiene sus propias decisiones, pero el presidente de la Generalitat tiene el apoyo de todo el Acord del Botànic", ha subrayado.

Por tanto, ha insistido en que a Puig como presidente de la Generalitat "no le afecta el resultado de las primarias del PSOE". "Lo que pasa en su partido ya saben que yo ahí me reservo mi opinión porque no toca que yo opine sobre la vida interna de otros partido, pero al presidente de la Generalitat, que es lo relevante en este caso, las primarias del PSOE en la parte que yo al menos represento no le afecta", ha remarcado Oltra.

Respecto a si la victoria de Sánchez "conviene" a la región valenciana, Oltra ha puntualizado que lo que es bueno para la Comunitat valenciana es que "el gobierno del Botànic pueda seguir haciendo sus políticas con tranquilidad y estabilidad".

"Eso es lo que nosotros vamos a garantizar: la estabilidad del gobierno valenciano y, a partir de ahí, las filias que cada uno tenga dentro de su propio partido o las decisiones que uno tome dentro de su partido las toma en la medida en la que forma parte de ese partido, pero el gobierno (valenciano) queda al margen de cualquier tribulación interna del partido", ha sostenido la vicepresidenta del ejecutivo valenciano.

Tras indicar que este domingo dio a Sánchez la enhorabuena tras su victoria, Oltra le ha deseado "suerte al frente de su mandato" para que se puedan "generar sinergias para que las políticas que rescatan personas también puedan llevarse a término en otros ámbitos institucionales".

"ESTO ES EL CABREO DE LOS PERDEDORES"

Insistida sobre si le ha sorprendido el resultado y si cree que los partidos están "alejados" de su militancia dado que la cúpula del PSOE apoyaba a Díaz mientras que la militancia a Sánchez, que finalmente ha sido elegido nuevo secretario general de los socialistas, Oltra ha sostenido que "cualquier persona que haya seguido mínimamente lo que está pasando en Europa en los últimos años no debería sorprenderle".

A su juicio, en este momento, el movimiento sociólogo que hay detrás de la política "está mostrando la insatisfacción y la frustración de muchísima gente que se siente perdedora de esta crisis y que no está dispuesta a claudicar".

"Eso se refleja en la vida interna de los partido, en los movimientos electorales y en muchísimas expresiones políticas que en estos momentos estamos viviendo y hemos de escuchar, ver, entender y empatizar con esta gran masa social que se considera perdedora de esta estafa que ha dejado a miles de personas por el camino, mientras ha enriquecido a unos pocos que acumulan poder y recursos. Esto es el cabreo de los perdedores", ha zanjado.