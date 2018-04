Oltra llamó a Puig tras lanzar su tuit al PSPV sobre la Renta de Inclusión: "Estamos absolutamente de acuerdo"

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado este viernes que nada más lanzar el polémico tuit en el que afeaba al PSPV de València que fuera a asesorar en sus sedes sobre la Renta Valenciana de Inclusión llamó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para avisarle de ese mensaje, y ha agregado: "Puedo asegurar que el presidente y yo estamos absolutamente de acuerdo".

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre las reacciones a ese mensaje en Twitter, si considera que el tono fue el adecuado --dijo que "este tipo de cosas las hacen los partidos ultras para generar pleitesías"-- y si lo volvería a escribir.

"Le he dado vueltas, creo que lo volvería a hacer", ha reconocido la vicepresidenta, que ha señalado que "lo que ha soliviantado es la palabra ultra" pero lo que intentaba, con las limitaciones de caracteres propias de esta red social, era "evidenciar que este tipo de acciones no son propias de partidos que se enmarcan dentro del progresismo o la socialdemocracia", sino "otro tipo de partidos".

No obstante, ha indicado que ese mismo día habló con el presidente Puig porque no hace algo así "sin que lo sepa" y él "lo tiene igual de claro" que ella. "Y menos mal que el tuit lo escribí yo", ha agregado.

"Le dije que había escrito un tuit que a lo mejor tenía alguna consecuencia y le expliqué el porqué", ha detallado la vicepresidenta, que ha incidido en que ambos están "en sintonía". "En el gobierno lo tenemos claro, también es verdad lo que dice el presidente que los partidos hacen lo que quieren y en eso también tengo que coincidir", ha señalado.

También ha aclarado que antes "se había hecho alguna llamada en otros ámbitos y no se había podido localizar a nadie" pero ese mensaje, que fue "un SOS", "provocó que todo el mundo estuviera localizable". Según ha dicho, en otros ámbitos no hubo respuesta telefónica y mientras esa conexión "no salía", el tuit "surtió efecto".

Sobre el fondo de la crítica que realizó a la iniciativa del PSPV de la ciudad de València, ha explicado que "está muy bien" que todo el mundo reivindique y haga difusión de la Renta Valenciana de Inclusión, una ley que pueden reivindicar el PSPV, Podemos, Compromís como integrantes del Botànic, pero también Ciudadanos, que votó a favor, e incluso el PP "que no votó en contra".

No obstante, ha destacado que "no es solo una prestación económica", sino que supone "un itinerario integral" para el destinatario y su familia y, por ello, en el primer contacto, en la misma solicitud de la prestación comienza la "conexión" con el posible beneficiario: "Desde el minuto cero comienza la intervención".

"NO CONFUNDIR A LA CIUDADANÍA"

Por ello, ha proseguido Oltra, "conviene no confundir a la ciudadanía" sobre dónde deben ir para informarse y tramitar estas ayudas, que no son "para pintar fachadas". Además, "la ley es muy compleja técnicamente y rellenar la solicitud no es una cuestión menor" porque "cualquier metedura de pata puede dejar con la mitad de recursos a los que tendría derecho una persona si se hubiera hecho bien".

Así, ha insistido en que ese asesoramiento "lo tienen que hacer personas que saben cómo se hace" y lo contrario "es una irresponsabilidad", poniendo como ejemplo que nadie va a vacunarse a un lugar que no sea un centro de salud: "La enfermedad social no se combate en otro sitio que no sea un centro profesional se servicios sociales".

Oltra ha remarcado que "cada cosa tiene que estar en su lugar" y los partidos políticos tienen una función "fundamental" por el pluralismo político y pueden explicar la ley "pero la tramitación la hacen los profesionales". Ha remarcado, en este sentido, que partidos y administración, entre otros agentes, tienen que estar en su sitio y no confundirse sus ámbitos "porque entonces hay consecuencias, normalmente indeseables".