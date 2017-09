Oltra cree que el Gobierno catalán debería renunciar al referéndum para llegar a una solución "pactada"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha insistido este viernes en la necesidad de "diálogo" por parte del Gobierno de España y el ejecutivo de Carles Puigdemont para poder solucionar la situación y llegar a una solución "pactada y consensuada". Así, ha considerado que deben "dar pasos hacia atrás y sentarse en la mesa" pero "sin apriorismos", lo que implica que el ejecutivo renuncie al referéndum del 1 de octubre.

"Cuando reivindicamos el diálogo lo que estamos diciendo es que los dos gobiernos se sienten en una mesa sin apriorimos y eso vale para todos los apriorismos tanto de los de un lado como los del otro porque lo que no parece una buena solución es que cada uno se mantenga en su posición inicial y no se mueva de ahí porque así es difícil llegar a acuerdos", ha afirmado.

Así lo ha indicado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por la situación en Cataluña y si la llamada al acuerdo para porque el Gobierno catalán renuncie a la consulta del 1 de octubre?. "Sí, claro", ha puntualizado, aunque ha indicado que ya hay resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional que ya han replanteado la consulta del 1 de octubre.

Para Oltra, es "más necesario que nunca" que haya un "diálogo" entre las partes para poder encontrar "una solución consensuada y pactada". "En democracia la palabra es la que tiene que mandar", ha subrayado la también portavoz del ejecutivo valencianos para quien Rajoy y Puigdemont tiene que "dejar de la lado las disputas" y "sentarse alrededor de una mesa a dialogar".

Para ello, ve necesario que la negociación comience "sin apriorismos" de las partes porque, en caso contrario, no cree que se pueda alcanzar una acuerdo. "Si uno ya va con la hoja de ruta preconcebida es difícil llegar a un punto entre las partes", ha insistido.

De este modo, ha señalado que se tienen que revisar las estrategias dado que "parece que la de Rajoy no está funcionando". "Las cosas no se deciden a las bravas", ha subrayado para insistir en que "las partes deben dar pasos hacia atrás, sentarse en la mesa y hablar" para llegar a una solución "dialogada y consensuada". "En un país civilizado las cosas se arreglan hablando", ha subrayado.

Insistida sobre si cree que el gobierno catalán debería de "replantearse el referéndum", ha admitido que es una cuestión "compleja" porque hay resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional que ya han replanteado la consulta del 1 de octubre.

"NINGUNA SOLUCIÓN SIN LA COMUNITAT?

Preguntada por el ofrecimiento del Ministro de Economía, Luis De Guindos, de abrir negociaciones económicas y fiscales con Cataluña, si la Generalitat descarta el referéndum, Oltra ha subrayado que la cuestión territorial que se tiene que poner encima de la mesa en España "no afecta solo a Cataluña". "España no solo tiene un problema territorial en Cataluña y todo en España no es Cataluña", ha subrayado.

Por tanto, ha afirmado que "cualquier solución en el tema territorial debe incluir al resto de territorios" ni puede ser "a costa de los valencianos". "¿Qué pasa, que para que unos mejoren su situación nosotros tenemos que seguir siendo ciudadanos de segunda?", se ha preguntado la vicepresidenta del Consell para indicar que "no hay una arreglo territorial que no pase por solventar los problemas de los valencianos" como son la infrafinanciación, la necesidad de que la autonomía cuente con inversiones "justas" y haya una regularización de la deuda.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por otro lado e insistida por la asistencia de algunos miembros de Compromís y del gobierno valenciano a la concentración el miércoles para protestar por las detenciones y registros practicados en relación con el referéndum convocado para el 1 de octubre, Oltra ha subrayado que el artículo 21 de la Constitución consagra el derecho a la reunión pacífica.

"Las personas que van a una concentración o cualquier manifestación pacífica con expresión pública, lo que está haciendo es uso de un derecho constitucional y, en este caso, hubo personas que se reunieron para reclamar una salida democrática y política a una situación de conflicto democrático y político", ha remarcado para insistir en que la gente "tiene el derecho a manifestarse públicamente".

Para Oltra, en esa concentración había "muchas motivaciones para ir" y "tanto derecho tiene el que tiene una motivación como el que tiene otra". "Es muy importante en democracia que las personas puedan expresar libremente sus ideas. Eso es la base de nuestra democracia", ha manifestado.

A su juicio, "la piedra angular del sistema democrático es que la gente pueda decir lo que piensa pero "dentro de un marco jurídico". "No es ilegal pensar distinto pero siempre dentro del ordenamiento jurídico", ha zanjado.