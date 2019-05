Oltra ante el Botànic II: "Que no se crea nadie que aquí vamos a dar cheques en blanco"

En una entrevista concedida a Europa Press tras el arranque de la X Legislatura en Las Cortes Valencianas, Oltra ha afirmado que va a ser "muy diversa y plural" y espera que haya al menos "un clima de cortesía y de educación" pese a las discrepancias políticas".

Sobre la llegada de Vox al parlamento valenciano, ha celebrado que los valencianos les hayan dejado en la oposición pese a que pensaban que "iban a sacar el oro y el moro", al tiempo que ha lamentado que "un partido de extrema derecha, enemigos de la democracia, aprovechan un sistema de libertades y democracia para acceder a las instituciones y cargárselo".

Ante la pregunta de a quién ve como líder de la oposición, si a Isabel Bonig (PP) o a Toni Cantó (Cs), ha señalado que ambos "están peleándose por ver quién es el más rico del cementerio" pero "en principio es la persona que tiene más escaños de la oposición" aunque "aquel que con más habilidad plantea sus ideas y propuestas puede convertirse en un líder mediático por encima del líder numérico".

Tres semanas después del 28A, la líder de Compromís extrae dos conclusiones: la gente "quiere seguir con un gobierno botánico y quiere más equilibrios, en este momento cualquier pacto que se tenga que hacer en Las Cortes tiene que ser a tres como mínimo". A su juicio, el hecho de que el Botànic tenga ahora menos escaños en conjunto no es reseñable e ironiza: "En todo caso afectará a las retenciones urinarias a la hora de votar".

Para Oltra, Compromís ha conseguido "consolidar" una "base sólida" de votantes, después de un crecimiento "muy grande, casi antinatura" en 2015.

26M: "LA ALEGRÍA MOVILIZA MÁS QUE EL MIEDO"

A su juicio, la coalición tendrá "un buen resultado" en las municipales después de unas autonómicas "muy mediatizadas por el arrastre de las generales y toda la agresividad que se respiraba" en esa campaña nacional. Ahora "el fenómeno de la extrema derecha se ha desinflado como un souflé" y "ya nadie puede abanderar el voto del miedo".

No teme una desmovilización del electorado de izquierdas porque el 28A "fue bien y eso también es un elemento de movilización: la alegría moviliza mucho más que el miedo". Por tanto, no tiene "ninguna duda" de que Joan Ribó será nuevamente alcalde de València.

Preguntada sobre si exportaría el mestizaje del Consell al consistorio para evitar roces como los surgidos en esta legislatura, ha indicado que eso "lo verán el alcalde y su equipo al negociar", pero ha señalado que "también va mucho en el talante de las personas".

"En Compromís una de nuestras señas de identidad es la lealtad y en el caso del gobierno autonómico así se ha demostrado, hemos sido muy conscientes de quién estaba en la Presidencia, quién estaba en la Vicepresidencia y cómo se conformaba la política común. Lo que pasa es que hay veces que hay personas que no saben estar en un segundo plano, que no saben asumir que no tienen la Alcaldía y eso es lo que trae los roces, no saber asumir el papel que los ciudadanos te han dado", ha apuntado.

El mestizaje ha sido "la argamasa" del Botànic, ha destacado Oltra, y a partir de ahora en un Consell con tres socios --al entrar Unides Podem-- "un mestizaje reinventado va a ser una condición" que Compromís podrá sobre la mesa.

Precisamente sobre el futuro Botànic II, sea o no este el nombre que finalmente reciba el acuerdo, hasta después del 26M no se abordará el 'qué' (contenido) y más tarde llegarán el 'cómo' (organización) y el 'quién' (nombres). Miembros del PSPV pidieron a Compromís que dijera públicamente que Ximo Puig será el presidente, pero Oltra ha asegurado que aún no ha llegado esa fase: "Llegará cuando llegue y depende de la previa del qué, del qué y del cómo. No es el momento y depende de todo lo que se haga antes".

"Aquí no hay cheques en blanco y menos antes de saber qué se va a hacer", ha advertido, subrayando algunas "diferencias" entre Compromís y el PSPV en algunos de sus planteamientos. Ha expuesto, por ejemplo, las divergencias en materia fiscal o la propuesta socialista para que la matrícula universitaria sea gratis para qienes aprueben todo en un curso, una medida "profundamente antisocial", ante la que Compromís propone que las tasas sean progresivas según ingresos.

"UNO TIENE QUE SER CONSCIENTE DE LO QUE TIENE"

Preguntada si considera que, como apuntó su síndic, Fran Ferri, el PSPV estaba actuando como si tuviera mayoría absoluta, Oltra ha destacado que tiene "absoluta sintonía" con él y ha agregado: "Uno tiene que ser consciente de lo que tiene, de lo que vale lo que tiene, de lo que necesita y de lo que vale lo que necesita, y así uno se ubica en la realidad".

Sobre la respuesta del PSPV a aquellas palabras afirmando que sí tienen la mayoría absoluta en el Botànic, la líder de Compromís ha replicado: "Bien ¿Pero con la mayoría absoluta del Botànic tienen la investidura del president? Esa es la pregunta que se tienen que hacer".

La vicepresidenta no precisa cuál será su futuro: "La voluntad es participar del nuevo gobierno, en qué departamento, en qué materias y en qué competencias, también tenemos que escuchar al resto, esto ya no depende de una". Ha remarcado que ha estado "muy a gusto estos cuatro años" como portavoz y es una cuestión que "estará sobre la mesa" cuando se hable del 'quién' pero no quiere "condicionar con las expectativas propias toda una negociación".

CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DESIGUALDAD EN EL BOTÀNIC II

Respecto a las líneas del futuro acuerdo, ha avanzado que plantearán dos cuestiones fundamentales: abordar la lucha contra el cambio climático y atajar las desigualdades sociales. Estos grandes ejes van ligados con el cambio de modelo productivo basado en la transformación ecológica de la economía, el desarrollo de la sociedad de los cuidados, la cultura como motor económico y la I+D+i como valor añadido, ha apuntado.

Hay, a su juicio, una cuestión simbólica que se podría impulsar, la declaración de la emergencia climática y Compromís lo planteará como "símbolo" del Botànic II.

Preguntada sobre la dificultad o no de llegar a un acuerdo sobre esas bases, ha explicado que a veces es complicado "porque los intereses de una minoría casi siempre marcan la hegemonía del relato público". "Al final cuando alguien habla de ubicarse en el centro y la moderación lo que está diciendo es que no hay que molestar a los poderosos", ha subrayado.

CONSELLERIAS: DECISIÓN POR MATERIAS, NO POR NÚMEROS

Respecto a si ve asumible un aumento de consellerias, ha señalado que la experiencia le dice que sí, que se han "quedado cortos" porque hay departamentos que por disparidad de competencias o por demasiada carga necesitarían dos, aunque ha advertido: "La razón no puede ser que necesite tantas consellerias para que me cuadren los números de la negociación".

A su juicio, Cultura podría ser una de las que se desgajara para separarla de un "mastodonte" como Educación, mientras que no ve un departamento solo de turismo porque "no deja de ser un sector productivo, que es importante en el PIB, pero el comercio lo es más y nadie pide una conselleria". "Otra cosa es que pueda estar dentro de un ámbito de sectores productivos y ahí tener un departamento propio", ha puntualizado.

Asimismo, cree que la de Transparencia es "imprescindible" no solo para contribuir al buen gobierno y a la rendición de cuentas, sino para implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones como con los presupuestos participativos que tendrán que plantear esta legislatura.