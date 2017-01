Obama llama a proteger la democracia en el último discurso semanal de su mandato

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó hoy a los estadounidenses a proteger y cuidar la democracia en su último discurso semanal radiofónico a la nación, antes de ceder el testigo al mandatario electo, Donald Trump, el 20 de enero.

Obama insistió en el mensaje que centró su discurso de despedida del martes pasado en Chicago, y animó a sus compatriotas a permanecer involucrados y ser "guardianes" de la democracia.

"Todos los días he aprendido de vosotros. Me hicisteis un mejor presidente, y me hicisteis un hombre mejor", reiteró el mandatario en su alocución.

Obama recordó a algunos de los ciudadanos del país que ha conocido en el curso de sus ocho años en el cargo, y subrayó el valor de sus logros.

"A lo largo de estos ocho años, he visto la bondad, la resistencia y la esperanza del pueblo estadounidense", dijo.

"He visto vecinos cuidándose el uno al otro mientras rescatábamos nuestra economía de la peor crisis de nuestras vidas. He abrazado a los supervivientes del cáncer que finalmente conocen la seguridad del cuidado de la salud asequible. He visto comunidades (...) recuperarse del desastre, y ciudades como Boston mostrando al mundo que ningún terrorista alguna vez romperá el espíritu americano", dijo.

Por ello, calificó como el "honor" de su vida servir como presidente de Estados Unidos, y aseguró que continuará trabajando para el pueblo estadounidense "como un ciudadano" por el resto de sus días.

El próximo viernes 20 de enero, Obama concluirá sus dos mandatos al frente de la Casa Blanca para ceder el testigo al presidente electo, el republicano Donald Trump, que será investido como mandatario del país.