RAJOY REÚNE EL 15 DE ENERO AL MÁXIMO ÓRGANO ENTRE CONGRESOS PARA MARCAR UNA AGENDA “INTENSA” PARA 2018

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado para el próximo lunes, 15 de enero, a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, el máximo órgano entre congresos, con el objetivo de analizar la situación política actual y establecer un calendario de actividad “intensa” para los próximos meses.



Así lo avanzó el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del partido tras la reunión del primer Comité de Dirección del nuevo curso político, marcado por “temas de magnitud” que pidió abordar con el concurso de otras formaciones políticas.

Tras insistir en que el Gobierno quiere agotar la legislatura y en que “no se puede estar de elección en elección cada poco en función de los intereses de algunos”, informó de que el próximo lunes el PP nacional fijará su agenda en el año previo a los comicios autonómicos y municipales para ofrecer a los ciudadanos “los mejores candidatos” en todas las estructuras territoriales.

Adelantó que la actividad del PP este año será “muy intensa y muy próxima” al conjunto de los ciudadanos y lanzó un mensaje de “tranquilidad” cuando fue preguntado si el objetivo de todas estas actividades será frenar el ascenso de Ciudadanos, esgrimiendo que es de “ciencia ficción” pretender extrapolar los resultados de las elecciones catalanas al conjunto del país.

En este sentido, recordó que en las elecciones de junio de 2016 el PP ganó en las cuatro provincias catalanas a Cs y ahora tiene más escaños en el Congreso de los Diputados procedentes de esta autonomía que la formación que ha resultado vencedora de los comicios. “Hacer esa extrapolación automática no la compartimos”, remarcó.

En cuanto a si en la reunión de la próxima semana se podría tratar el relevo del presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, tras los resultados cosechados el 21-D, respondió que este dirigente popular la palabra dimisión no la ha trasladado y en todo caso ha hablado “de tomar decisiones” de cara al futuro.

Reconoció, eso sí, que el PP ha de “analizar” la situación del partido en Cataluña, pero teniendo en cuenta que “en el orden de prioridades” ahora mismo está la constitución del Parlament el próximo 17 de enero. Ahora, avisó, no conviene “introducir más elementos de inestabilidad ineccesarios”.



