ORGANIZAN UNA SUBASTA BENÉFICA CON MATERIAL DEL ‘PRÍNCIPE DE ASTURIAS’

Surus Inverca S.L. ha organizado una subasta benéfica ‘online’ en la página web ‘www.escrapalia.com’, en la que ha puesto a la venta material procedente del portaaviones ‘Príncipe de Asturias’, buque enseña de la Armada durante sus 25 años de servicio.

El importe de los lotes incluidos en esta subasta benéfica irá destinado a la Fundación Museo Naval y a Cáritas Castrense Armada Madrid. Entre los bienes que se podrán adquirir destacan estaciones de comunicación, teléfonos, indicadores del curso del bote, manómetros, camillas, iluminación, diagramas de seguridad y cartas de navegación.

Los organizadores de la subasta advierten de que el material a subasta está usado y no ha sido testado, así como que las retiradas de los lotes correrán a cargo de los compradores y de que tendrán que realizarse durante el mes de noviembre.

De no ser así, subrayan que los lotes se considerarán abandonados y Escrapalia podrá disponer de ellos libremente sin tener que devolver el dinero a los compradores.

El 'Príncipe de Asturias’ sólo llevaba navegando 25 años pero el ajuste presupuestario le condenó a una jubilación anticipada, ya que sus equipos estaban obsoletos puesto que en 2005 no se hicieron los trabajos de modernización necesarios para alargar su vida operativa y su mantenimiento costaba 30 millones de euros al año.

Este portaaviones fue sustituido por el ‘Juan Carlos I’, un buque estratégico que puede operar aviones pero que no es un portaaviones. Nunca entró en combate (patrulló el Mediterráneo y el Adriático durante las guerras del Golfo y Balcanes), navegó más de 200.000 millas y alojó a un gran número de marineros, incluido Felipe VI cuando era Príncipe de Asturias.

Fue desguazado en Turquía por la UTE compuesta por la empresa española Surus y la turca Leyal, que ofrecieron 2,7 millones de euros en la subasta pública que se organizó para su conversión a chatarra el mes de septiembre de 2016.

