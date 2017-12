EL JUZGADO DE REUS ORDENARÁ LA DETENCIÓN DE LA TERCERA DIRIGENTE DE LA CUP PARA TOMARLE DECLARACIÓN

Google Plus

El juzgado de instrucción número 2 de Reus había citado para hoy a las 10:00 de la mañana a la integrante de la CUP Maria Assumpció Cuadrada, por segunda vez, para que compareciera como investigada por supuesto delito de odio. La dirigente no ha comparecido. Aunque no hay ninguna decisión adoptada, es previsible que se ordene su detención para garantizar la comparecencia en el juzgado.



Los hechos siguen el mismo esquema de lo sucedido con los dos concejales de la CUP de Reus (Tarragona) Marta Llorens y Oriol Ciurana detenidos el pasado miércoles para garantizar su presencia en el juzgado. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar dentro de la causa que les investiga por un presunto delito de odio contra la Policía.

Llorens y Ciurana habían sido citados a declarar en dos ocasiones por el juzgado. Ante su incomparecencia se ordenó su detención con el objetivo de garantizar su declaración. El jueves fueron informados de su situación en el procedimiento y del delito que se les imputa, tras lo cual quedaron en libertad.

En esta causa que investiga el acoso a los agentes de policía que se alojaban en hoteles de la localidad, están también siendo investigados el alcalde de Reus, Carles Pellicer (PdeCAT), seis concejales, cuatro bomberos y dos trabajadores de un gimnasio.



