EL RESTO DE LA OPOSICIÓN REPROCHA AL PSOE NO PODER MODIFICAR LA LEY DE AMNISTÍA

ERC, PNV y EH Bildu reprocharon este martes al PSOE que su voto en contra vaya a impedir tramitar en el Congreso de los Diputados la proposición que pretende modificar la Ley de Amnistía de 1977 para que se puedan juzgar en España los crímenes cometidos por la dictadura franquista.



La proposición de ley, registrada el 25 de octubre coincidiendo con el 40 aniversario de la aprobación de aquella norma, cuenta con las firmas de Podemos, sus confluencias, ERC, PNV, PdeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias. Izquierda Unida presentó la suya propia, en la que apuesta por anularla y por obligar al Gobierno a apoyar las reclamaciones que formulen ciudadanos, entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la dictadura.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, que ha llevado la iniciativa a Pleno dentro de su cupo, lamentó que podría ser una "gran tarde parlamentaria" pero debido a la decision del PSOE será "otra gran oportunidad perdida" para que el Estado repare a las víctimas de la dictadura como han hecho ya otras sociedades que han tenido la "desgracia" de padecer un pasado fascista.

Si esa iniciativa se debatiera y se aprobara, dijo Tardà, el Estado español podría dejar de ser "paradigma de la impunidad" y abrirse camino en esa reparación de las víctimas después de décadas de democracia y cuando la dictadura "va quedando lejos".

Tardà reconoció que en su grupo están "profundamente ofendidos" por la decisión del PSOE, porque podría ocurrir que en los próximos años la correlación de fuerzas parlamentarias sea "todavía más favorable a la derecha", de forma que "el portazo" de los socialistas puede ser "definitivo". Los republicanos, aseguró, están "tan indignados como profundamente entristecidos".

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, apuntó que no se trata de una derogación sino de una respuesta ante situaciones “incomprensibles que se han dado ante los tribunales”, con los rechazos a investigar situaciones que no pudieron investigarse por la dictadura y luego quedaron bajo el “manto de silencio”.

Por parte de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia lamentó que se vaya a “perder la oportunidad” de abrir cauces para que las víctimas del franquismo tengan “verdad, justicia y recuperación”. “Todo parece indicar que esta tarde no va a ser el día en el que se deje de mancillar a las víctimas”, agregó.

En este sentido, la portavoz de EH Bildu cargó contra el PSOE, un partido que tuvo entre sus filas “a muchos luchadores contra el franquismo”, por posicionarse en contra de la reforma de la Ley de Amnistía. “Deberían fijar su atención en las víctimas”, recomendó a los socialistas.



