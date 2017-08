LA OPOSICIÓN LAMENTA QUE LA CELEBRACIÓN DEL 18 DE JULIO EN EL EJÉRCITO NO LLEVE A ASUMIR RESPONSABILIDADES

Los grupos parlamentarios de la oposición echaron en falta este miércoles en el Congreso que no se asumieran responsabilidades después de que el pasado mes el Ejército de Tierra considerara que el 18 de julio, fecha del golpe de Estado de Francisco Franco, debe ser un día “recordado”.

Así se pronunciaron los portavoces de Defensa durante la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal ante la Comisión del ramo en el Congreso para explicar los motivos por los que desde la Agrupación de Apoyo Logístico 61 del Ejército de Tierra se envió el pasado 18 de julio una orden conmemorando esa fecha, la del golpe de Estado de Francisco Franco, como un día "importante en la historia de nuestra patria que merece ser recordado, para que las generaciones futuras eviten el que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico".

Miriam Nogueras, del PdeCat, dijo que “lo que en Alemania e Italia sería inimaginable es inaceptable que aquí se haya normalizado”, y que la propia Cospedal debería haberse ofrecido a comparecer, sin darlo por zanjado con un tuit.

Además, rechazó el arrepentimiento de la unidad, porque no muestra deseo de reparación, y lamentó que la contundencia que Defensa no ha tenido con la unidad que homenajeó a Franco la emplee contra los soberanistas catalanes a los que el Estado sienta en el banquillo. La diputada nacionalista calificó de “prehistóricas” las prioridades que muestra el ejército español y justificó en ellas el deseo de independizarse y lamentó que Cospedal no expresara disculpas ni anunciara sanciones, con lo que de hecho ha “aplaudido la banalización”.

"INFAUSTO RECUERDO"

Desde UPN, Carlos Salvador partió de los atentados yihadistas para pedir unidad y protestó por el “bochorno” que sufrió cuando asistió a la manifestación de Barcelona, “orquestado” por “unos pocos” para subrayar “lo que nos desune”. “Hasta ahí llega la enfermedad y el cáncer nacionalista en Cataluña”, denunció, apuntando la paradoja de que quienes más condenan el golpe de Estado de 1936 quieran perpetrar otro con la secesión.

El diputado del PNV Mikel Legarda lamentó que una efeméride es la celebración de un hecho que merece ser recordado, cosa que negó que fuera el 18 de julio para las Fuerzas Armadas. “No entendemos cómo 41 años después siga considerándose una efeméride unos hechos de tan infausto recuerdo”, se quejó, rechazando el mismo término “alzamiento” que acuñaron los franquistas.

Joan Olòriz en nombre de ERC, se declaró “triste” por lo que juzga “un síntoma” de “una causa que viene de lejos”, el relato que fabricó el franquismo “para reconocerse a sí mismo”. Además, rechazó la comparación hecha por UPN entre un golpe de Estado sangriento como el de 1936 con la iniciativa soberanista.

“El ejército de hoy no debería tener nada que ver con el de Franco”, afirmó, sino el republicano, recordando que la mayoría de los mandos militares de entonces se mantuvieron fieles a la República y fueron “los primeros fusilados”, por lo que concluyó que el golpe de Estado fue una traición del luego dictador al Ejército español, así que no debería ser una efeméride.

"PATRIOTISMO RANCIO"

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión, Miguel Gutiérrez, preguntó en cuántas unidades militares figuró la efeméride en el orden del día del pasado 18 de julio, el dato del que cree que Cospedal debería haber informado, y rechazó que la ministra se hubiera escudado en que durante los gobiernos del PSOE ya se conmemoraba el golpe franquista.

Juan Antonio Delgado, de Unidos Podemos, comenzó terciando por los militares que son apartados del Ejército cuando cumplen los 45 años, en lugar de incurrir en “patriotismo rancio” o en una celebración del golpe franquista que “en ningún estado de nuestro entorno ocurriría” y que no le parece “un caso tan aislado” como Cospedal había alegado, pues ésta misma visitó la tumba de un piloto franquista y un alto mando del Ejército comparó las asociaciones militares con extremismo.

Zaida Cantera, del PSOE, mostró su apoyo a las Fuerzas Armadas y exigió responsabilidades por la publicación de esa efeméride, mientras que Ricardo Tarno, del PP, acusó a quienes han impulsado esta comparecencia para “deslegitimar a las Fuerzas Armadas” y “menoscabar su papel en la sociedad”.

