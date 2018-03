LA OPOSICIÓN SE ALÍA PARA RECLAMAR AL GOBIERNO QUE CONVOQUE YA UN DEBATE SOBRE POLÍTICA GENERAL EN EL CONGRESO

La oposición coincidió este martes en reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy que convoque y celebre ya un Debate del estado de la Nación en el Congreso de los Diputados, ante lo que el Partido Popular sostuvo que el presidente del Gobierno “vendrá a esta Cámara” a defender “con plena convicción” los problemas de España.



Este debate se produjo en el Congreso de los Diputados a propósito de una proposición no de ley de Unidos Podemos, que defendió desde la tribuna el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para que el Ejecutivo convoque ya un debate de política general que no tiene lugar en el Parlamento desde febrero de 2015. Esta iniciativa salió adelante con 207 votos a favor, 129 en contra y ninguna abstención.

El secretario general de Podemos dijo que en esta legislatura el Gobierno de Rajoy está realizando un trabajo político “ordenado y tranquilo” porque se dedica a bloquear las iniciativas que no se generan en su grupo parlamentario. Iglesias preguntó al Gobierno si acaso no ha pasado “nada extraordinario” en los últimos meses como para convocar un debate de estas características y mencionó asuntos como el de la deriva secesionista en Cataluña, la presunta corrupción en la financiación del PP o el futuro de las pensiones.

“Da la sensación que no quieren debatir” y “sólo dan la cara cuando les obligan”, manifestó Iglesias, que ironizó con las palabras del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que dijo que este debate tendría lugar en el Congreso antes de la primavera. “Según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, la primavera ha comenzado hoy a las 17.15 horas”, expresó con sorna el líder de Podemos.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que defendió desde la tribuna una enmienda de la formación naranja para que este debate se celebre en abril -y que Unidos Podemos aceptó-, aseguró que “sólo quien carece de un proyecto para España puede temer la convocatoria del Debate del estado de la Nación”, y reivindicó el trabajo del Congreso ante la parálisis que a su juicio sí está protagonizando el Gobierno.

Criticó que desde febrero de 2015 no se haya producido un debate sobre política general en el Congreso y que sí haya habido “infinitos debates” sobre el estado de la nación “en foros que no son estos”, cuando el país ha vivido “un golpe institucional con amenaza de la integridad territorial” en Cataluña. “¿No merece esto una puesta en común?”, consideró Girauta, que también mencionó problemas como el de la precariedad laboral y el “desfile interminable” de exdirigentes del PP en juicios por casos de corrupción.

TAN IMPORTANTE COMO LOS PGE

Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, dijo a Pablo Iglesias que en estos momentos la prioridad para España es la aprobación de las cuentas públicas y no “el debate-espectáculo” que pretende Podemos. El diputado asturiano ciñó su intervención a la defensa de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que requiere “el mayor esfuerzo” de todos los partidos en una tramitación que prevé “larga y compleja”.

Joan Baldoví, de Compromís, indicó al parlamentario de Foro Asturias que “lo cortés no quita lo valiente” y que tan importante es el Debate del estado de la Nación como lo es el de los PGE. Asimismo, reivindicó que es necesario debatir sobre asuntos como el “retraso” en la financiación autonómica, que se continúe desahuciando a personas de sus casas, o “nuevos problemas” como Cataluña, el de las reivindicaciones de las mujeres o las pensiones.

El representante del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, coincidió con Unidos Podemos en que la situación actual requiere de la celebración de este debate en el Congreso y lamentó la “incapacidad” de la Cámara Baja para acordar cuestiones políticas, porque “se demuestra que si se quiere gobernar España no se puede ignorar Cataluña”.

Aitor Esteban, del PNV, reclamó la normalidad para que este debate vuelva a celebrarse en la Cámara, de la misma manera que el de los Presupuestos. “Ahora vamos al revés. Normalmente este debate (el de política general) ocupaba la primera parte del año y los Presupuestos, la segunda”.

Teresa Jordà, de ERC, denunció que el Ejecutivo “ni legisla ni aprueba leyes” en esta legislatura y, dijo, “es una evidencia que la efectividad del control del Gobierno es nula”. “La primavera se prevé caliente”, aseveró la diputada de Esquerra sobre las manifestaciones que se están sucediendo en las calles, como las de los pensionistas, frente a las políticas “fracasadas” de Rajoy, que “se atreve con todo a pesar de lo que se vive en Cataluña”.

El socialista Luis Carlos Sahuquillo criticó que el presidente del Gobierno “no atienda a los mandatos de esta Cámara” y utilice “abusivamente” el mecanismo de los decretos-leyes, mientras que vio “imprescindible” que Mariano Rajoy acuda al Congreso de los Diputados, “por muy incómodo que le resulte”, a debatir sobre política general.

Francisco Martínez Vázquez, del PP, dijo que Podemos ha presentado esta PNL como “coartada” y “excusa” para hablar mal del Gobierno y defendió que Rajoy “vendrá a esta Cámara a defender con plena convicción” a la España real frente a esa “España siniestra” a la que, manifestó, Podemos hace referencia.

El parlamentario del PP vio “absurdo” que haya tenido lugar este debate en el Congreso a propósito de la celebración del Debate del estado de la Nación porque el Gobierno se ha comprometido a celebrarlo “en” primavera, es decir, antes de que comience el periodo estival el 21 de junio. En este sentido, acusó a la formación morada de haber perdido “credibilidad” y “creatividad” en el Parlamento.



