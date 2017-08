EL PP ACUSA A LA OPOSICIÓN DE "ENGORDAR LA BICHA" EXAGERANDO LOS FALLOS DE LEXNET

El PP se sumó este jueves a los partidos que reclaman la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por los fallos en la red de comunicación LexNET, pero lo hizo acusando a la oposición de "engordar la bicha" exagerando la supuesta vulnerabilidad de los datos.

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados constató el respaldo de todos los grupos a las peticiones de comparecencia formuladas por el PSOE, Ciudadanos, ERC y Grupo Mixto, a pesar de que el ministro formalizó el día anterior la petición para acudir a la comisión.

La portavoz del PSOE, Sofía Hernanz, subrayó que esa petición del ministro "llega muy tarde", porque el fallo "gravísimo, inadmisible" de julio es solo el último de muchos que se han estado denunciando desde la puesta en marcha de esa red.

El "esperpento", denunció, alcanzó el nivel superlativo cuando ese fallo, que podría haber afectado a derechos fundamentales de miles de ciudadanos, fue descubierto y denunciado por un joven estudiante de ingeniería informática.

En nombre de Ciudadanos, Ignacio Prendes denunció que las múltiples denuncias de vulnerabilidades no han servido para atajarlas. Añadió que, a pesar del "viejo truco" del Gobierno, la comparecencia no será a petición propia del ministro sino por la "absoluta presión" de las fuerzas políticas y los operadores jurídicos.

Joan Tardà, de ERC, se mostró convencido de que LexNET es "una enorme chapuza" a pesar de haber costado siete millones de euros, y que el fallo de julio solo fue "la guinda del pastel". Aunque existían otros sistemas menos vulnerables, denunció, hubo empeño en desarrollar uno "fallido".

"WIKILEAKS DEL SISTEMA JUDICIAL"

Jordi Xuclà, del PDECat, se refirió abiertamente al "wikileaks del sistema judicial español" y se remitió a la valoración de técnicos que consideran "muy mejorable" el sistema. Joan Baldoví, de Compromís, denunció que al día siguiente de ese fallo el ministro tendría que haber pedido comparecer "de manera urgente".

También a favor de la comparecencia se expresó la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, convencida de que ese fallo "gravísimo" podría haber implicado la filtración "masiva" de datos que cuentan con un alto nivel de protección legal. Se trata, sentenció, de una "auténtica chapuza" que merece explicaciones.

La petición de comparecencia contó también con el respaldo del PNV, cuyo portavoz, Mikel Legarda, pidió que no se deje para el periodo ordinario de sesiones sino que se acelere "al máximo".

Leopoldo Barreda, del PP, ironizó al comentar que las reflexiones de la oposición pueden llevar a concluir que los españoles "hemos pasado el verano pendientes de LexNET", pero en realidad se trata solo de "realidad virtual" y de "demagogia fácil" de quienes no pretenden mejorar el sistema sino "agitar las aguas" en busca de alguna "ganancia oportunista".

Aseguró que el defecto en el control de acceso quedó solventado en cinco horas sin que se registrara ningún acceso ilegítimo, y acusó a la oposición de "engordar la bicha" porque, aunque se hubiera producido algún acceso indebido no se hubiera podido entrar en expedientes porque no están alojados ahí.

