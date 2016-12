LA OPOSICIÓN OFRECE A DASTIS UN “ENFOQUE CONSTRUCTIVO” Y LE PIDEN MÁS PESO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ACCIÓN EXTERIOR

Los grupos parlamentarios de la oposición reclamaron este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, un “enfoque constructivo” a la hora de valorar su gestión y le reclamaron que dote de más peso a los derechos humanos en la agenda exterior de España.

Así se pronunciaron los distintos portavoces de Asuntos Exteriores de los grupos parlamentarios durante la comparecencia de Dastis en el Congreso de los Diputados para informar de las líneas maestras que guiarán su acción al frente del Ministerio.

En ese sentido, Ignacio Sánchez Amor (PSOE) garantizó un “enfoque constructivo” para asegurar la presencia de España en el mundo, pero expresó cierta preocupación por la forma “elegante” en la que el ministro “lanzó un puente” de continuidad con la gestión de José Manuel García-Margallo, al que más que “transpirenaico” le considera “cispirenaico” porque en su agenda estaban Gibraltar, “especialmente en verano”, y Cataluña, lo cual “no presagia nada bueno”. Con ese hilo precisó que su grupo contribuirá a fortalecer la presencia de España en el mundo, no “la del ministro por el mundo”.

RECUPERAR FONDOS COOPERACIÓN

Junto a la diplomacia económica, los socialistas abogan por la diplomacia de los derechos humanos, y Sánchez Amor celebró especialmente la apuesta por la Unión Europea, ante la cual solo falta “desincrustrar al señor Rajoy del sofá, meterle en el falcón” y que encabece el liderazgo comunitario. Pidió expresamente abrir no solo el diálogo sino también “la bolsa” para recuperar la cooperación al desarrollo, cuyos fondos han caído un 71%.

Antonio Maura, de Ciudadanos, reprochó abiertamente al ministro que la política exterior ha estado basada en criterios de intereses, que deben ser “una guía” pero siempre conectados a los valores, a los derechos humanos y al cumplimiento de la legalidad. Puso como ejemplo el viaje aplazado del Rey a Arabia Saudí y preguntó si está previsto que la delegación española “evoque” la situación del bloguero Raif Badawi, condenado a diez años de cárcel y cien latigazos por criticar al régimen, o “van a mirar a otro lado”.

Preguntó expresamente si el Gobierno defiende realmente los derechos humanos o se limita a evocarlos “como un paradigma que no tiene concreción práctica alguna”, y si acaso concibe la acción exterior como “no molestar a los regímenes con los que se pretende hacer negocios”.

Aitor Esteban (PNV) preguntó al ministro hasta dónde cree que debe llegar la integración europea, y si no cree que ha llegado la hora de pensar en “embajadas compartidas” en áreas donde unos determinados países están mejor posicionados que otros y sean esos los que presten servicio a todos los europeos.

RECUPERACIÓN DEL ROSELLÓN

Alertó además de que cualquier decisión sobre Gibraltar sin contar con sus ciudadanos “no vale”, ya que no es solo un territorio sino también gente “y habrá que contar con ellos”. Apuntó que la colaboración puede proporcionar un “revulsivo económico” para toda la zona alrededor, y subrayó que el Tratado de Pirineos fue solo 45 años antes que el de Utrech y se podría plantear la recuperación del Rosellón. El peñón es “más llamativo pero en el fondo es lo mismo”, subrayó.

Esteban expresó su coincidencia con el ministro en el respaldo al proceso de paz en Colombia pero reconoció que le llama la atención que el Gobierno no aplique esa tesis “en términos internos” y cuando se hacen propuestas concretas “no se hace ni caso” mientras en el caso de ese país se celebra de forma “entusiasta” la negociación.

Carlos Salvador, de UPN, se mostró de acuerdo con las tesis expuestas por el ministro y pidió mayor implicación de la diplomacia económica. En nombre del PDECat, Jordi Xuclà apuntó que el ‘Brexit’ debería acelerar la integración europea desde una óptica federal con mayor unión en seguridad, energía, banca o mutualización de deuda.

En nombre de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Pablo Bustinduy, alertó de que hablar de derechos humanos implica ser coherente e incluir la equidad de género, y en ese sentido recordó también el viaje aplazado del Rey a Arabia Saudí, el asesinato de mujeres que en Centroamérica defienden a las minorías o la mutilación genital que persiste en zonas de África.

Pidió además “desideologizar” la relación con países de América Latina y no respaldar “golpes de Estado de nuevo cuño” que ponen en cuestión los avances democráticos del continente, y reflexionar sobre el papel de la OTAN y replantear la autonomía estratégica y de seguridad de España, incluida la presencia de bases de otros países en el territorio. Ante la evidencia del crecimiento del fascismo en Europa, alertó de la necesidad de “refundar un proyecto” a la altura de las demandas de los ciudadanos.

