LA OPOSICIÓN DENUNCIA ANTE CATALÁ EL "CAOS" DE LEXNET

Todos los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados denunciaron este jueves ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el mal funcionamiento de LexNET más allá del fallo de seguridad detectado en julio, y algunos de ellos coincidieron en hablar de "caos" y de "chapuza".

Catalá compareció este jueves en la Comisión de Justicia para explicar ese fallo, su trascendencia y las medidas emprendidas para solucionarlo y prevenir nuevos incidentes. Sin embargo, sus explicaciones no aplacaron las inquietudes de los grupos de la oposición.

El portavoz del PSOE, Artemi Rayo, subrayó que LexNET es “un caos continuado” en el que el fallo “gravísimo e inadmisible” del 27 de julio “no es menor” porque evidenció la “vulnerabilidad de la seguridad” del sistema.

En contra de la explicación del ministro, aseguró que “potencialmente se han puesto en riesgo contenidos de archivos judiciales”, porque lo que se contiene en esas comunicaciones no es “poesía”. Es “inaudito”, denunció, cómo el Gobierno intenta “zanjar” lo sucedido asegurando que no ha habido “ningún perjuicio” por el que haya que exigir responsabilidades.

“Sus respuestas no resultan nada convincentes” para el PSOE, por la “desconfianza” en la gestión del ministro, “mal político y mal gestor”, y porque en su intervención detectaron “lagunas clamorosas”. Por tanto, Rayo aseguró que están a la espera de la inspección iniciada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por la Agencia de Protección de Datos.

Carmen Pita, de Unidos Podemos, aseguró que la permanencia de Catalá en el cargo es “una anomalía” y muestra el “desprecio” del Gobierno ante lo que ha sido “un capítulo más de la tenebrosa serie LexNET”, sistema criticado por los operadores judiciales por considerarlo “una chapuza”.

Pita precisó que quienes critican LexNET no lo hacen porque no quieran la modernización y la digitalización de la Justicia, sino porque la arquitectura de esa plataforma es “ineficiente” en el día a día, con “cuelgues” constantes y actualizaciones “imposibles”.

Además, considera que el fallo ha vuelto a poner de manifiesto el “atentado contra la separación de poderes”, ya que la base de datos de LexNET no está en manos del Poder Judicial sino del Ejecutivo, algo que también denunció la portavoz de ERC, Ester Capella.

Pita sentenció que a Catalá le falta “talento y honradez”, y le reclamó “por enésima vez” que asuma sus responsabilidades y dimita. “Nuestro país no le merece”, le dijo.

"NO FUNCIONA BIEN"

Marcial Gómez, de Ciudadanos, denunció también que “llueve sobre mojado”. Coincidió con el ministro en la necesidad de una herramienta de comunicaciones, pero LexNET “no funciona bien” y necesita un “constante parcheo” para solventar fallos que, según los expertos, son “estructurales y de diseño”, y por tanto “de difícil solución”.

Gómez insistió en que esos fallos han sido advertidos desde hace años por profesionales que no obtienen “ningún rédito político” por hacer esas denuncias. Preguntó además al ministros por la evolución del pleito iniciado por Ecuador contra Indra por la venta de LexNET a ese país.

Preguntó también al ministro si el único contacto con el joven que alertó del fallo de julio ha sido denunciarle, y si no aprovecharon su conocimiento para conocer el alcance del error y averiguaron sus intenciones, porque “a lo mejor” había que darle las gracias.

Miekel Legarda, del PNV, aseguró que el hecho de que un estudiante se encontrara accidentalmente con un “boquete” cambia la perspectiva del incidente y demuestra la dimensión del fallo de seguridad.

Lourdes Ciuró, del PDECat, aseguró que el ministro no dio explicaciones “solventes” sobre lo que llamó ‘LexNET leaks’ y su comparecencia la dejó aun “menos convencida” de la supuesta intrascendencia del fallo de julio. Le pidió por ello que pare su implementación hasta estar plenamente garantizada la seguridad y que deje su tutela en manos del Poder Judicial.

En nombre del PP, Leopoldo Barreda dejó claro que LexNET, “con todo lo que se pueda mejorar”, es una herramienta esencial en el cumplimiento de los objetivos previstos en la modernización de la Justicia, “no es un caos, ni un desastre ni una chapuza”, y aseguró que las actualizaciones son frecuentes porque está “en desarrollo”.

Denunció además que se han puesto “palos en las ruedas” a ese desarrollo, criticando los fallos pero sin proponer soluciones ni alternativas, y a veces con discursos que parecen dictados “por empresas de la competencia”.

