RAJOY NO PONDRÁ “OBSTÁCULOS” PARA COMPARECER EL PRIMERO EN LA COMISIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, confirmó este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será el primero en comparecer en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP si así lo decide este órgano y no pondrá “ni reticencias ni obstáculos”.

El ‘número 3’ de Rajoy en Génova hizo estas valoraciones tras la primera reunión de esta comisión, reunida hoy para hablar del procedimiento de actuación y deliberar sobre el plan de trabajo. En rueda de prensa en el Congreso al término de esta reunión, confirmó que “si (el presidente) tiene que venir el primero, vendrá el primero”.

“Ni reticencias ni obstáculos, si hay que venir se viene”, proclamó el coordinador general de los populares, que incidió en que “no hay ningún problema” en que Rajoy comparezca en primer lugar si así lo deciden los componentes de la propia comisión, siempre “teniendo en cuenta su agenda oficial y que se sepa con claridad a qué viene, el contenido y sobre qué vamos a hablar”. Añadió que si así se decide, Rajoy lo hará “con total normalidad y naturalidad”.

Dicho esto, criticó la “auténtica obsesión” del PSOE y otros grupos por centrar todos sus esfuerzos en que Rajoy dé cuentas en este órgano en vez de interesarse por “saber la verdad”. Seguidamente, subrayó que el PP a lo único que se opondrá es a que esta investigación se convierta en una “causa general” contra su formación.

Además, el coordinador general popular alertó nuevamente de que constituye “una cierta anomalía” la celebración de una comisión de investigación cuando simultáneamente hay procedimientos judiciales abiertos sobre el mismo tema. Pidió, por ende, tener “muy en cuenta” para no “interferir” en las decisiones judiciales.

PLAN DE TRABAJO

Para el PP, sería “muy conveniente” establecer límites temporales en la actuación de esta comisión. En este sentido, Maíllo informó de que Ciudadanos ha puesto sobre la mesa que pueda ser el año 2004 en el que se inicie la investigación. “Nosotros no entramos en fechas, pero no nos parece mal esa fecha”, refiriéndose a que en este año Rajoy fue elegido presidente del PP a nivel nacional. “Tendría cierta coherencia”, valoró.

El formato en la que tendrán que hablar los comparecientes será en pregunta-respuesta. Se trata del consenso fundamental al que llegaron hoy los distintos diputados en esta comisión, que no consiguió marcar un plan de trabajo para que este órgano empiece a andar de cara a los seis meses que tiene para el estudio de los trabajos.

También se acordó que estas comparecencias sean monográficas y no monográficas, cuando todos los grupos demandan que el primero en comparecer en un debate monográfico sobre la corrupción sea el propio presidente del Gobierno.

Los distintos grupos parlamentarios no terminaron de cerrar los cupos de comparecientes que tendrá cada partido. Fue en esta cuestión donde hubo posiciones encontradas, ya que cada grupo proponía un número de compareciente en este periodo. En este sentido, la comisión ha pedido a los letrados de la Cámara Baja un informe sobre este asunto.

El PSOE pidió a esta comisión más de 50 comparecientes, entre ellos el propio Rajoy, José María Aznar, María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Ana Mato, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, entre otros.

Por su parte, Unidos Podemos solicita la comparecencia del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, además de profesionales de los medios de comunicación, empresarios y miembros del PP como Rajoy, Luis Bárcenas, Francisco Álvarez-Cascos, Esperanza Aguirre o Ignacio González.

