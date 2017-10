Núria Marín (PSC) está "harta" de ambas partes y les pide dejar las amenazas

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y dirigente del PSC, Núria Marín, se ha mostrado harta de la falta de diálogo entre los gobiernos central y catalán, y ha reclamado a los presidentes Carles Puigdemont y Mariano Rajoy que retiren sus respectivas "amenazas" de declarar la independencia y de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

En declaraciones tras un acto del Fórum Empresarial del Llobregat, Núria Marín ha afirmado: "Estoy harta de la situación, harta de las cartas que no se entienden, harta de una política que no existe, harta de que los presidentes no estén a la altura de las circunstancias, harta de ver cómo los ciudadanos están sufriendo las consecuencias de todo esto".

La alcaldesa ha añadido que "con amenazas por parte de unos y de otros no se soluciona esta cuestión" y ha reclamado que no se pongan en marcha ni la declaración de independencia ni la activación del artículo 155.

CORDURA Y GESTOS

"La única posibilidad es que vuelva la cordura y que haya gestos en los que se decida claramente utilizar la palabra como único instrumento para resolver el problema", ha dicho Marín, que en las últimas semanas ha mantenido intensos contactos con el Gobierno central y con el catalán para tratar de buscar una solución dialogada.

"Mientras se envían cartas, estamos viendo cómo las empresas se están yendo de Cataluña, cómo la economía se está resintiendo, cómo está bajando el turismo y cómo hay muchos pequeños empresarios que están sufriendo el boicot a sus productos", ha lamentado.