Otra jefa de Nuevo Arpegio dice que impulsó una investigación interna sobre la desaparición de documentos

En concreto, en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Asamblea ha detallado que impulsó esta investigación parasolicitar a personal que ha estado en la mesa de contratación de la entidad que le comunicaran por escrito si tenían información sobre los originales.

Así, ha añadido que todas las comunicaciones coincidían en que nadie recordaba haber visto los originales y que ella desconoce dónde pueden estar los contratos originales que firmó en 2006 con DUSA, documentación que ha sido requerida por este juzgado el marco de la investigación de la 'operación Púnica'.

No obstante, está convencida de que otros originales de contratos que ahora no están localizados los tiene la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como el caso de Over Marketing, que ella misma vio junto a los agentes y los representantes de la Fiscalía --el documento original-- durante el registro el pasado 16 de mayo.

Magro ha explicado que en relación a la documentación de DUSA no saben dónde está y que se tiene la anotación en el denominado 'archivo de valor' de que los originales entraron en el año 2007 y que se dispone de copia digitalizada. En este sentido y tras subrayar que entró en la entidad en octubre de 2015, ha señalado que desconoce qué ha pasado con esos archivos.

La consejera delegada de Nuevo Arpegio ha indicado que hay en la entidad cinco personas imputadas por el caso Púnica y que la UCO y la Fiscalía revisaron sus dependencias y se llevaron documentación.

También ha comentado, a preguntas del diputado del PSOE Rafael Gómez Montoya sobre si no había pensado "remover" a estas personas investigadas de la entidad, que barajó esa posibilidad pero que el hecho de estar imputado no implica que sean "culpables".

Además, ha indicado que a finales de agosto o a inicios de septiembre se culminará un proceso de fusión entre Nuevo Arpegio con la Empresa Pública Obras de Madrid (Arproma) y que será entonces cuando haya que tomar decisiones sobre el nuevo organigrama.