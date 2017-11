Política

Nuevas cadenas hoteleras confirman una caída en las reservas de Barcelona

Responsables de las cadenas hoteleras españolas de nueva generación One Shot, Casual, Marugal, Only You o Sleep'n han confirmado la caída de las reservas en Barcelona por la situación política en Cataluña, durante una mesa redonda celebrada hoy en Madrid sobre nuevas tendencias en el sector.