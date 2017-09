Nueva polémica entre Forcadell y oposición por las enmiendas a la ley del referéndum

Al acabar la sesión de control al Govern en la cámara, Forcadell ha advertido a Cs, PP y PSC de que, en base a un acuerdo de la Mesa una vez resueltas sus peticiones de reconsideración, no podían presentar enmiendas de totalidad al texto, y que les dejaba diez minutos para convertirlas en enmiendas de supresión si así lo consideraban.

Esto ha provocado la queja del portavoz del PP, Alejandro Fernández, que ha señalado que no tenían constancia de ningún acuerdo de la Mesa sobre esto, y que no se podía seguir adelante si no tenían una notificación al respecto.

Forcadell ha asegurado que el acta se estaba redactando y que les iban a enviar una copia, a lo que ha reaccionado entonces el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, criticando también que no les permitieran enmendar a la totalidad el texto: "Se lo están inventado. Usted ha visto la enmienda, pero quien debe verla es la Mesa".

"Si nos lo notifican, pediremos reconsideración", ha avanzado Carrizosa, lo que ha obligado a Forcadell a suspender de nuevo el pleno y convocar una reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces.

La portavoz de JxSí, Marta Rovira, ha defendido que las enmiendas que se podían presentar eran al articulado, ha acusado a la oposición de recurrir "al mismo filibusterismo de siempre para no pasar al debate político", y les ha preguntado si tienen miedo de debatir sobre si los catalanes tienen derecho a votar.

Carrizosa le ha replicado: "No tenemos miedo. Otros guardan en un cajón una ley para que no la conozca nadie, y arrasan con los derechos de la otra mitad de la cámara".