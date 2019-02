Nueva Canarias apoyará los PGE sólo si el Gobierno se compromete a respetar el REF y mantener las últimas "conquistas"

Así lo ha puesto de manifiesto Quevedo en declaraciones a los periodistas tras reunirse junto a su compañero Fermín Delgado con la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda, y el director de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

SON MEJORES PGE QUE LOS ANTERIORES

Quevedo ha señalado que NC está de acuerdo con la orientación general de los Presupuestos que, a su juicio, son "infinitamente mejores" que los anteriores porque tiene "una clara estrategia de defensa" de los servicios públicos.

Eso sí, ha puntualizado que no comparten el tratamiento que se dan a algunos asuntos canarios porque había cantidades previstas para las islas en el REF y el Estatuto de Autonomía que no están en el Presupuesto, un asunto, ha dicho, que debería resolverse durante el trámite de enmiendas parciales porque Quevedo ha avisado al Gobierno de que no van a permitir "retrocesos".

En su encuentro, el diputado canario, cuyo partido es socio electoral del PSOE, ha trasladado al Ejecutivo que es "imperativo" cumplir con las singularidades del REF en los Presupuestos, incluidas sus figuras tributarias, y que no se modifiquen las "conquistas" alcanzadas en las cuentas anteriores.

Pero también han defendido la necesidad de que se permita a los ayuntamientos y gobiernos autonómicos que utilicen el superávit para mejorar los servicios públicos, que se doten de fondos la lucha contra la pobreza, y que se den ayudas a las universidades canarias para el desarrollo de I+D+i o al sector agrícola, entre otros asuntos.

A LA ESPERA DE UNA CONTRAPROPUESTA, ESTÁN EN LA ABSTENCIÓN

"Aquí hemos venido a defender los intereses de Canarias, y no a impedir que haya un acuerdo", ha manifestado el representante de NC, para añadir que el Gobierno se ha comprometido a enviarles una "contrapropuesta" y que a partir de ahí decidirán su respaldo a las primeras cuentas de Pedro Sánchez.

De entrada, ha subrayado que NC está en estos momentos en la abstención ante el debate de totalidad de los Presupuestos, que tendrá lugar los próximo 12 y 13 de febrero, y que será después, durante la tramitación de las enmiendas parciales, cuando su partido defina su voto final. Eso si antes no hay un acuerdo previo, en cuyo caso podrían pasar de la abstención al apoyo.