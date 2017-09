Política

Nuet (EUiA): "No habrá suficientes prisiones para encarcelar a todos los que no se doblegarán"

El coordinador general de EUiA, Joan Josep Nuet, ha advertido este miércoles de que no habrá papel suficiente para todas las querellas que se presentarán por el referéndum que el Govern ha convocado para el 1 de octubre y que "no habrá suficientes prisiones para encarcelar a todos los que no se doblegarán y no bajarán la cabeza".