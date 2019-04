Nogueras (JxCat) sobre PSOE: "Los años han demostrado que no se puede negociar con ellos"

La candidata de JxCat a las generales Míriam Nogueras ha asegurado este martes que es difícil confiar en el PSOE porque "los años han demostrado que no se puede negociar" con ellos, y más cuando ya han dejado claro que no lo harán y que no habrá independencia ni referéndum.

"No asumimos que con el PSOE no se puede dialogar. Es el PSOE el que ha dicho que no dialogará", ha declarado tras visitar el centro especial de trabajo TEB Sant Andreu acompañada de la también candidata de JxCat Marina Geli.

Para Nogueras, el Estado "menosprecia y ningunea desde hace tiempo" a más de dos millones de catalanes, mientras que JxCat está y estará siempre en la mesa del diálogo, ha defendido.

"Si el Estado se aviene a hacer un referéndum, es evidente que aplaudiremos y pondremos las papeletas. Pero la certeza es que el PSOE ya dijo que Cataluña nunca será independiente, que no hará un referéndum y que no negociará con los independentistas", ha lamentado la también vicepresidenta del PDeCAT.

MARINA GELI

La exdirigente socialista Marina Geli ha recordado que el PSOE, en el congreso de Suresnes de 1974, ya recogió el derecho a la autodeterminación, pero también el programa electoral del PSC de 2012, en el que se abría la puerta a un referéndum acordado dentro de la legalidad.

"Yo estaba y fui uno de las que lo redactó. ¡Qué regresión!", ha exclamado Geli, que ha pedido que envíen a la candidata del PSC Meritxell Batet el programa de 2012.

Tras criticar que los socialistas se oponen al diálogo, ha preguntado: "¿Quieren ser los socialistas de Suresnes, el de 2012 o el de la vía judicial y represiva? Todo el mundo sabe, y ellos también, quiero pensar, que solo hay una vía, la vía política".

Según Geli, la línea roja de JxCAT es el derecho a la autodeterminación, destacando que es algo que en el pasado llevaban los socialistas en su programa electoral, por lo que considera que son ellos "los que se han desviado del camino".

A los que la acusan de radicalizarse, Geli ha replicado que ha pasado a defender la independencia porque no ve al otro lado un proyecto político para Catalunya, y ha asegurado que ella cree en un "patriotismo social".

APORTACIÓN DEL 60%

Por eso, Geli ha reivindicado la importancia de tener una agencia tributaria propia, una seguridad social propia y la posibilidad de legislar sobre política social.

En cuanto a los centros especiales de trabajo, ha constatado que la subida del salario mínimo interprofesional --decisión que considera positiva-- ha puesto en riesgo su supervivencia, por lo que proponen que el Estado aumente su aportación del 50% al 60% a estos centros.

La candidata de JxCat confía en que se pueda llegar a un acuerdo con quien gobierne tras las elecciones con el fin de buscar una solución para estos centros y evitar que caigan "en quiebra económica".