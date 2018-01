Noelia Vera (Podemos) ve "una barbaridad absoluta" que Junqueras siga en prisión

"No queda más remedio que respetar la justicia pero a día de hoy me parece que mantener en prisión a un líder político al que han votado más de un millón de catalanes no va a solucionar ni muchísimo menos la cuestión en la que nos encontramos en este momento", ha argumentado la portavoz de la formación morada en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Para la dirigente de Podemos, es una "barbaridad absoluta" que el exvicepresidente del Govern esté en la cárcel y ha censurado las "políticas de represión" del PP al aplicar el artículo 155 de la Constitución, usar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o "mantener en prisión a líderes políticos por su forma de pensar y por su ideología", algo que "no tiene sentido" y "va a empeorar continuamente" la situación.

En este sentido, ha recalcado que "no se puede mirar para otro lado" ante esta situación: "no se va a solucionar metiendo en prisión a esta persona para que se quede calladita porque las cosas van a seguir; el curso de la independencia y la hoja de ruta de los independentistas parece que sigue independientemente de que Junqueras esté en la cárcel o que Puigdemont esté en Bruselas".

En misma línea, ha hecho hincapié en que estamos en la "posición de salida de hace un año o dos", desde las autonómicas catalanas de 2015, con dos bloques "absolutamente enfrentados" y ha incidido en que la solución pasa por "normalizar la situación", algo que no se puede producir con "líderes en prisión o exiliados".

Así, ha reclamado también acatar los resultados de los últimos comicios --con una victoria de Ciudadanos en votos pero con el bloque independentista con mayor número de escaños-- y, en base a los datos de participación, atender a la demanda de los catalanes que mayoritariamente expresaron que lo que quieren es votar y participar y darse cuenta "de que no hay ni siquiera una mayoría independentista".

Además, ha indicado que "no hay que tener tanto miedo" a ese referéndum pactado con garantías y ha defendido esa tercera vía que pasa por buscar un encaje territorial satisfactorio de Cataluña dentro de España. "Es época de fraternizar, de dialogar, de sentarse de discutir y de salir de esta pescadilla que se muerde la cola continuamente desde hace tanto tiempo", ha finalizado Vera.