Política

http://www.teinteresa.es/politica/Nieto-cree-Dancausa-afortunada-Justicia_0_1793221047.html

Nieto cree que Dancausa no ha estado "afortunada" porque no cree "que la Justicia esté haciendo política"

El secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, cree que la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha hecho una reflexión que no ha sido "afortunada" porque él no cree "que la Justicia esté haciendo política", sino que unas veces acierta y otras no.