Política

http://www.teinteresa.es/politica/Narbona-independentistas-insisten-apoyar-PGE_0_2178982166.html

Narbona avisa a los independentistas que si insisten en no apoyar los PGE "hay poco que hablar con ellos"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha avisado este martes a los independentistas de que el Gobierno no cambiará su opinión sobre el diálogo en Cataluña y no entrará a debatir la autodeterminación, por lo que ha subrayado que si insisten en no apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 "hay poco que hablar con ellos".